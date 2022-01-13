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Как произвести фурор? Героиня этого ролика точно знает ответ! (ВИДЕО)

13.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как произвести фурор? Героиня этого ролика точно знает ответ! (ВИДЕО)

Главная героиня ролика, опубликованного в Facebook, прекрасно знает, как произвести фурор. 

На кадрах – эффектное появление ящерицы в отеле в Пуэрто-Вальярте (Мексика), когда она решила сделать заплыв в бассейне. При этом визит столь чудное создание начало с падения с дерева. Искусственный водоем в тот момент, конечно, не пустовал. Некоторые гости отеля в панике пытались быстро покинуть бассейн.

Многих зрителей позабавила реакция самой ящерицы. Вернее, ее полное отсутствие. Она выбралась из воды и царственной походкой отправилась по своим делам, явно недоумевая, что такого произошло и почему окружающие испугались.

Фото: pixabay

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Главная героиня ролика, опубликованного в Facebook, прекрасно знает, как произвести фурор.  На кадрах – эффектное появление ящерицы в отеле в Пуэрто-Вальярте...
 
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