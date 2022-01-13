Более 20 зубров провалились под лед в Свислочском районе

Источник материала: ОНТ

Группа зубров провалилась под лед в Свислочском районе Гродненской области. Об этом сообщили в Минприроды.

Согласно имеющимся данным, поступившим от представителей «Беловежской пущи», рядом с деревней Большие Масушины был найден 21 зубр, провалившийся под лед. Их нашли в акватории пруда на реке Медянка.

Тела животных извлекли из ледяной ловушки. На месте работают специалисты.





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