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Более 20 зубров провалились под лед в Свислочском районе
Источник материала: ОНТ
Группа зубров провалилась под лед в Свислочском районе Гродненской области. Об этом
Согласно имеющимся данным, поступившим от представителей «Беловежской пущи», рядом с деревней Большие Масушины был найден 21 зубр, провалившийся под лед. Их нашли в акватории пруда на реке Медянка.
Тела животных извлекли из ледяной ловушки. На месте работают специалисты.
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Группа зубров провалилась под лед в Свислочском районе Гродненской области. Об этом сообщили в Минприроды. Согласно имеющимся данным, поступившим от...
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