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Более 20 зубров провалились под лед в Свислочском районе

13.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 20 зубров провалились под лед в Свислочском районе

Группа зубров провалилась под лед в Свислочском районе Гродненской области. Об этом сообщили в Минприроды.

Согласно имеющимся данным, поступившим от представителей «Беловежской пущи», рядом с деревней Большие Масушины был найден 21 зубр, провалившийся под лед. Их нашли в акватории пруда на реке Медянка.

Тела животных извлекли из ледяной ловушки. На месте работают специалисты.


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Группа зубров провалилась под лед в Свислочском районе Гродненской области. Об этом сообщили в Минприроды. Согласно имеющимся данным, поступившим от...
 
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