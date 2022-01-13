Завершение миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане: белорусские военные готовятся к отправке домой

Источник материала: ОНТ

Сегодня из Казахстана приходят хорошие новости и спокойные кадры. Ситуация в стране вернулась в правовое русло. Миротворческая миссия ОДКБ завершена и признана успешной. С почестями провожают миротворцев. Рука помощи союзников была своевременной. И хотя самой стране ещё предстоит большая работа по восстановлению инфраструктуры и административных зданий, а также поиску и наказанию всех причастных к мятежу и кровавому беспределу – особенно на улицах Алматы. В общем, на данный момент можно говорить о победе.

Белорусские военные готовятся к отправке домой. Сегодня для наших миротворцев заключительный день миссии ОДКБ в Казахстане. Под контролем бойцов из Беларуси находился военный аэродром в Жетегене и арсенал артиллерийских боеприпасов в Капшагай. Словом, белорусы приехали не воевать, а помогать. И это была главная задача. На протяжении недели защиту важных объектов обеспечивали бойцы 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Впрочем, этот боевой опыт для наших десантников – первый. И сразу на оценку отлично. А главное – без потерь.

Сейчас же, пункты охраны и блокпосты белорусские миротворцы передали казахским военным. Ведь по-прежнему обстановка местами небезопасная. Однако, контртеррористическая спецоперация завершена в 14 из 17 регионов страны. Там, уже снят красный уровень опасности. Казахстан возвращается к привычному ритму жизни, в стране вновь заработал интернет и мобильная связь. Сегодня открылись и отделения банков, люди с самого утра спешат занять очередь, чтобы оплатить по счетам. Также в небе появились первые самолёты гражданской авиации. Однако сколько займёт восстановление всей инфраструктуры – пока не предсказывает никто. Ясно одно – в первую очередь силы бросят на оказание помощи самым пострадавшим городам. Среди них и Алматы, где во время мятежа дотла сгорело здание городской администрации.

До сих проходят точечные задержания террористов. Параллельно с этим, власти Казахстана создали сайт, где попросили людей анонимно присылать видео беспорядков, чтобы установить личности погромщиков и дать их действиям правовую оценку. Впрочем, эксперты уже утверждают, что не обошлось без координации из-за рубежа. И этот сценарий, белорусам знаком по событиям 2020 года. Однако в погоне за своими интересами, так называемые кураторы забывают о самом главном – о людях. Ведь цена этого мятежа настолько высока, что никто не считался с количеством жертв, а среди них были и дети. И поэтому коллективная группировка – возможность обеспечить мир и безопасность в напряженном регионе.

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