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Изменения в системе госзакупок, создание нового министерства и финансовые консультации для белорусов: Лукашенко провел совещание с Совмином
Источник материала: ОНТ
Не прошло и двух недель с начала года, а во Дворце Независимости уже первое совещания Президента с правительством. Впрочем, эти встречи проходят по своему календарю и зависят лишь от накопившихся вопросов, которые необходимо поднять на уровень Главы государства.
На совещания с Советом министров традиционно выносят предложения правительства и проекты указов в разных сферах. Сегодня в повестке четыре вопроса: создание министерства цифрового развития и связи, изменения в системе закупок, предоставление финансовых консультаций населению и ужесточение ответственности за порчу имущества. По каждой теме свои докладчики из числа министров, но сами вопросы затрагивают нескольких сфер. Поэтому в обсуждении участвуют все заинтересованные.
Как подчеркнёт Президент: главное, чтобы решение текущих проблем не привело к новым. Поэтому нюансов при составлении указа не бывает. Особенно когда речь о системе закупок. Правительство предлагает новые методы борьбы с недобросовестными посредниками.
В правительстве подсчитали: за год новые подходы к проведению госзакупок сэкономят бюджету около миллиарда рублей. Президент в целом проект одобрил, но до конца февраля есть время его доработать.
На базе министерства связи и информатизации создадут другое – цифрового развития и связи. Впрочем, этот процесс начался ещё в 2019 году. Однако суть его не в том, чтобы сменить название на вывеске. Полномасштабный переход в цифру открывает много преимуществ, но и новые риски. Поэтому Президент разработчиков не торопит.
Указ о создании нового министерства Александр Лукашенко поручил ещё доработать, но это уже финальные штрихи.
Привыкать работать иначе предстоит и товариществам собственников. В одном только Минске их свыше двух тысяч. К слову, и жалоб не меньше. Чаще всего жильцы недовольны лишними тратами. Впрочем, претензии к товариществам есть и у государства.
Куда приятнее на этой сумме было бы заработать, если знать как. Но уроков финансовой грамотности в школьной программе нет. Речь пока не об этом, но всё же Президент настаивает – возможность проконсультироваться с финансистом – не роскошь, её предоставить государство может.
Главное требование – каждый из разрабатываемых правительством законопроектов должен быть востребован белорусами именно сейчас. На актуальность повестки работает и то, что совещания Совмина во Дворце Независимости проходят каждый месяц.
Фото: БЕЛТА
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Изменения в системе госзакупок, создание нового министерства и финансовые консультации для белорусов: Лукашенко провел совещание с Совмином
Не прошло и двух недель с начала года, а во Дворце Независимости уже первое совещания Президента с правительством. Впрочем, эти встречи проходят по своему...
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