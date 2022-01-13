Изменения в системе госзакупок, создание нового министерства и финансовые консультации для белорусов: Лукашенко провел совещание с Совмином

Источник материала: ОНТ

Не прошло и двух недель с начала года, а во Дворце Независимости уже первое совещания Президента с правительством. Впрочем, эти встречи проходят по своему календарю и зависят лишь от накопившихся вопросов, которые необходимо поднять на уровень Главы государства.

На совещания с Советом министров традиционно выносят предложения правительства и проекты указов в разных сферах. Сегодня в повестке четыре вопроса: создание министерства цифрового развития и связи, изменения в системе закупок, предоставление финансовых консультаций населению и ужесточение ответственности за порчу имущества. По каждой теме свои докладчики из числа министров, но сами вопросы затрагивают нескольких сфер. Поэтому в обсуждении участвуют все заинтересованные.

Как подчеркнёт Президент: главное, чтобы решение текущих проблем не привело к новым. Поэтому нюансов при составлении указа не бывает. Особенно когда речь о системе закупок. Правительство предлагает новые методы борьбы с недобросовестными посредниками.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: «Что предлагается? Первое – это запрет на участие в госзакупках аффилированных лиц. Аффилированные сговоры коррупционная составляющая. Исследования международных агентств говорит о том, что порядка 20% наносит ущерб – это сговор даёт завышение цен. Поэтому тут предложение КГК, оно принято и в проекте указа даётся определение, кто это такие и как их определять. Второе – операции по аренде и лизингу должны будут проводиться на конкурсной основе. Мы этим исключим случаи, когда покупается импортное оборудование или техника в обход конкурса и без участия бел производителей. Например, комбайн «Джон Дир» покупается, и наш Гомсельмаш не знает, что проводится конкурс».

В правительстве подсчитали: за год новые подходы к проведению госзакупок сэкономят бюджету около миллиарда рублей. Президент в целом проект одобрил, но до конца февраля есть время его доработать.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: «Например, те компании, которые допустили выплату зарплат в конвертах не могут принимать участия в госзакупках. Это было поручение госконтроля, и Глава государства поручил доработать его с точки зрения формирования базы таких нарушителей… Действительно, такой базы сегодня нет, но КГК будет её нарабатывать, и мы будем её публиковать, чтобы субъекты хозяйствования, осуществляющие госзакупки, могли видеть таких нарушителей».

На базе министерства связи и информатизации создадут другое – цифрового развития и связи. Впрочем, этот процесс начался ещё в 2019 году. Однако суть его не в том, чтобы сменить название на вывеске. Полномасштабный переход в цифру открывает много преимуществ, но и новые риски. Поэтому Президент разработчиков не торопит.

Указ о создании нового министерства Александр Лукашенко поручил ещё доработать, но это уже финальные штрихи.

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси: «Мы уже работаем два с половиной года, пока идет проработка указа, и стараемся жить по новым правилам, хоть они еще и не утверждены. Потому что эти правила продиктованы условиями жизни. Развитие не остановить, оно идет, но оно должно быть управляемое и управляемое государственной системой… Я очень доволен сегодняшним совещанием. Считаю, что резолюция Главы государства о доработке и внесении – это близко к финишной черте... Ведь главное не сам указ, а та работа, которая будет идти исходя из положений указа».

Привыкать работать иначе предстоит и товариществам собственников. В одном только Минске их свыше двух тысяч. К слову, и жалоб не меньше. Чаще всего жильцы недовольны лишними тратами. Впрочем, претензии к товариществам есть и у государства.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома: «Было принято решение и на сессии горсовета, которое в случае выявления таких фактов умышленного нанесения ущерба имуществу, то возмещение в стократном размере. Мы уже используем этот механизм, который дал эффект и видим сегодня значительное сокращение фактов умышленного нанесения ущерба имуществу… Вот недавно был факт рассмотрен в суде, когда деструктивно настроенным гражданином был нанесён ущерб автобусной остановке, он выплатил в соответствии с этими нормативами свыше 8 тысяч рублей».

Куда приятнее на этой сумме было бы заработать, если знать как. Но уроков финансовой грамотности в школьной программе нет. Речь пока не об этом, но всё же Президент настаивает – возможность проконсультироваться с финансистом – не роскошь, её предоставить государство может.

Главное требование – каждый из разрабатываемых правительством законопроектов должен быть востребован белорусами именно сейчас. На актуальность повестки работает и то, что совещания Совмина во Дворце Независимости проходят каждый месяц.

Фото: БЕЛТА

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