Ящерка очень старалась пробежаться по скользкому полу. В ее отчаянии многие узнали себя (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Хозяева 8-месячного сцинка выложили ролик, как их питомец покоряет скользкий пол. В отчаянных попытках ящерки многие пользователи узнали себя. Видео опубликовано в Facebook.

Героине ролика, живущей в Кьюдейле (Австралия), явно хотелось бежать как можно быстрее. Но проблема в том, что чем энергичнее были движения, тем медленнее перемещение. Вся вина на коварных скользких поверхностях.

Зрители выразили надежду, что ящерка не очень утомилась. Некоторые даже признались, что порой они чувствуют себя примерно также во время пробежек.

«Думаю, именно так я смотрелся на кроссфите этим утром», – отметил один из комментаторов.

Фото: pixabay

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