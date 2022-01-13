Львица отвела заблудившуюся маленькую антилопу обратно в стадо (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В Танзании львица отвела отбившегося от стада детеныша антилопы гну обратно к стаду. Видео такого необычного случая выложил в Twitter местный Национальный парк.

На видео хищница идет бок о бок с детенышем антилопы, сопровождая его в безопасное место в экорегионе Серенгети.

Такое поведение львицы обычным не назовешь. По словам представителя Управления национальных парков Танзании Паскаля Шелутете, вероятно, материнские инстинкты хищницы оказались сильнее врожденных хищнических.

Фото: pixabay

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