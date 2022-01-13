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Пользователи Tesla пожаловались на плохую техподдержку. Вот что ответил Илон Маск

13.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пользователи Tesla пожаловались на плохую техподдержку. Вот что ответил Илон Маск

Основатель Tesla, американский миллиардер Илон Маск, заявил, что компания работает над открытием представительств по всему миру.  Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Об этом пишет РИА «Новости».

Илон обратил внимание на просьбы российских владельцев Tesla создать представительство компании в России, что упростило бы доступ клиентов к службе техподдержки, сервисной помощи и другим удобствам, которые сэкономили бы деньги пользователей.

Заметив это обращение, Маск заявил, что компания планирует как можно быстрее открыть представительства по всему миру, чтобы облегчить жизнь клиентов.

Фото: depositphotos.com

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Основатель Tesla, американский миллиардер Илон Маск, заявил, что компания работает над открытием представительств по всему миру.  Об этом он сообщил на своей...
 
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