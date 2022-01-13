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Пользователи Tesla пожаловались на плохую техподдержку. Вот что ответил Илон Маск
Источник материала: ОНТ
Основатель Tesla, американский миллиардер Илон Маск, заявил, что компания работает над открытием представительств по всему миру. Об этом он сообщил на своей странице в
Илон обратил внимание на просьбы российских владельцев Tesla создать представительство компании в России, что упростило бы доступ клиентов к службе техподдержки, сервисной помощи и другим удобствам, которые сэкономили бы деньги пользователей.
Заметив это обращение, Маск заявил, что компания планирует как можно быстрее открыть представительства по всему миру, чтобы облегчить жизнь клиентов.
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Основатель Tesla, американский миллиардер Илон Маск, заявил, что компания работает над открытием представительств по всему миру. Об этом он сообщил на своей...
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