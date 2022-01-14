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«Не пущу!» Кот не хотел, чтобы хозяин уходил из дома, и украл у него… штаны. Посмотрите, обхохочетесь! (ВИДЕО)

14.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Не пущу!» Кот не хотел, чтобы хозяин уходил из дома, и украл у него… штаны. Посмотрите, обхохочетесь! (ВИДЕО)

Некоторые питомцы с большой неохотой провожают хозяев, когда они уходят на работу или по другим делам. На видео попал упрямый кот, который попытался остановить своего человека, украв у него вещь, без которой тот на улицу обычно не выходит. На забавную историю обратил внимание ridus.ru.

Видеоролик позволяет наблюдать за котофеем, который решил украсть штаны своего хозяина, справедливо рассудив, что без них мужчина за дверь точно не выйдет. Похоже, пушистик считал, что у его человека нет запасных, да еще и вцепился с них мертвой хваткой, не желая отдавать.


Смешное видео за короткое время посмотрели более двух миллионов раз, под роликом накопилось множество комментариев.

«А мой кот на обувь ложится, чтобы я никуда не ушла», «И гулять не пустил, и пыль с пола протер. Не кот, а золото», «Потом и на работу не пустит», «Правильно! Нечего по улицам шляться», – писали в интернете.

Фото: pixabay

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Некоторые питомцы с большой неохотой провожают хозяев, когда они уходят на работу или по другим делам. На видео попал упрямый кот, который попытался остановить...
 
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