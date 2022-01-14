|
Сладкий и полезный продукт назвал эксперт
Источник материала: ОНТ
Нутрициолог Екатерина Маркова отметила ряд полезных свойств меда, однако предупредила, что дозировать употребление этого продукта нужно грамотно. Об этом
Специалист подчеркнула: к меду нужно относиться не как к лакомству, а как к лекарству. Мед – сладкий продукт, поэтому крайне важно соблюдать меру: из расчета 1 грамм на килограмм массы человека в сутки, посоветовала она.
По словам нутрициолога, этот продукт славится антибактериальным, антитоксическим, иммуномодулирующим, противовоспалительным, тонизирующим свойствами. Мед хорошо усваивается в организме человека.
При этом Маркова отметила и противопоказания для употребления этого продукта.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нутрициолог Екатерина Маркова отметила ряд полезных свойств меда, однако предупредила, что дозировать употребление этого продукта нужно грамотно. Об...
|
Архив (Разное)