Сладкий и полезный продукт назвал эксперт

Источник материала: ОНТ

Нутрициолог Екатерина Маркова отметила ряд полезных свойств меда, однако предупредила, что дозировать употребление этого продукта нужно грамотно. Об этом пишет РИА «Новости».

Специалист подчеркнула: к меду нужно относиться не как к лакомству, а как к лекарству. Мед – сладкий продукт, поэтому крайне важно соблюдать меру: из расчета 1 грамм на килограмм массы человека в сутки, посоветовала она.

По словам нутрициолога, этот продукт славится антибактериальным, антитоксическим, иммуномодулирующим, противовоспалительным, тонизирующим свойствами. Мед хорошо усваивается в организме человека.

При этом Маркова отметила и противопоказания для употребления этого продукта.

Фото: pixabay

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