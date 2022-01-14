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Сладкий и полезный продукт назвал эксперт

14.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сладкий и полезный продукт назвал эксперт

Нутрициолог Екатерина Маркова отметила ряд полезных свойств меда, однако предупредила, что дозировать употребление этого продукта нужно грамотно. Об этом пишет РИА «Новости».

Специалист подчеркнула: к меду нужно относиться не как к лакомству, а как к лекарству. Мед – сладкий продукт, поэтому крайне важно соблюдать меру: из расчета 1 грамм на килограмм массы человека в сутки, посоветовала она.

По словам нутрициолога, этот продукт славится антибактериальным, антитоксическим, иммуномодулирующим, противовоспалительным, тонизирующим свойствами. Мед хорошо усваивается в организме человека.

При этом Маркова отметила и противопоказания для употребления этого продукта. 

Фото: pixabay

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Нутрициолог Екатерина Маркова отметила ряд полезных свойств меда, однако предупредила, что дозировать употребление этого продукта нужно грамотно. Об...
 
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