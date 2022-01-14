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«Елка желаний»: по всей Беларуси продолжается сбор подарков для воспитанников интернатов и детдомов
Источник материала: ОНТ
Добрая зимняя сказка шагает по стране. В Беларуси продолжается сезон детских благотворительных представлений. Атмосфера волшебства и настоящих новогодних чудес царит в эти дни в регионах. В Гомеле подарки получают подопечные интернатов и детских домов, у которых нет родителей, а в Бресте сегодня исполняли желания самых маленьких жителей с тяжёлыми заболеваниями.
Чтобы совершить чудо, не обязательно быть волшебником. Хотя в свои двенадцать Демьян и есть настоящий исполнитель желаний. Сорвал с ёлочки записки из детского дома – от Павлика, Наташи и Андрюши. И во что бы то ни стало решил стать для них тем самым Дедом Морозом, от которого они с нетерпением ждут чудес.
Родители инициативу сына поддержали. Подарки разбавили конфетами, а на каждое детское письмо Демьян написал ответ. И даже оставил свой номер телефона в конце. А это очень важно для сверстников, которые по разным причинам оказались в трудной жизненной ситуации.
Особое внимание – воспитанникам детских домов, школ-интернатов, детям-инвалидам и ребятам из больничных стационаров. Их вера в чудеса, как известно, имеет особую силу, а самая добрая благотворительная кампания помогает верить в сказку и продолжает объединять неравнодушных белорусов. Только в Гомельской области прошли десятки «ёлок желаний». Отдать свою частичку сердца может абсолютно каждый. Для этого достаточно снять с ветки открытку и купить подарок.
В Бресте – своя «ёлка желаний». Детские письма – самые дорогие новогодние украшения. В небольших конвертах – исключительно сокровенные мечты ребят, которые борются с тяжёлыми заболеваниями. Не болеть, чаще улыбаться, ну и, конечно же, каждый из них мечтает о подарках. Время исполнения – традиционно под Старый Новый год.
Гаджеты, машинки, самокат – взрослые сделали так, чтобы праздничное настроение читалось на всех без исключения детских лицах. Роль волшебников примерили работники коллективов предприятий и просто небезразличные люди. Было не сложно. Говорят, достаточно просто открыть свои сердца.
Погрузиться в незабываемую рождественскую историю можно до конца января. Исполненные мечты тех, кто не смог прийти на ёлку, Дед Мороз доставит по адресам. Его юных помощников, кстати, тоже ждут подарки. Демьян, к примеру, очень хотел, чтобы ему позвонил сам Антон Кушнир – олимпийский чемпион. Под Старый Новый год желание сбылось.
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Добрая зимняя сказка шагает по стране. В Беларуси продолжается сезон детских благотворительных представлений. Атмосфера волшебства и настоящих новогодних чудес...
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