«Елка желаний»: по всей Беларуси продолжается сбор подарков для воспитанников интернатов и детдомов

Источник материала: ОНТ

Добрая зимняя сказка шагает по стране. В Беларуси продолжается сезон детских благотворительных представлений. Атмосфера волшебства и настоящих новогодних чудес царит в эти дни в регионах. В Гомеле подарки получают подопечные интернатов и детских домов, у которых нет родителей, а в Бресте сегодня исполняли желания самых маленьких жителей с тяжёлыми заболеваниями.





Чтобы совершить чудо, не обязательно быть волшебником. Хотя в свои двенадцать Демьян и есть настоящий исполнитель желаний. Сорвал с ёлочки записки из детского дома – от Павлика, Наташи и Андрюши. И во что бы то ни стало решил стать для них тем самым Дедом Морозом, от которого они с нетерпением ждут чудес.

Демьян Пискунов, учащийся СШ №69 г. Гомеля: «Дети очень скромные, они попросили обычные кроссовки, обычные штаны. Не как мы, они не просили ни приставок всяких, ни телефонов, они просто попросили штаны и кроссовки. Чтобы было либо тепло, либо они хотят быть такими же, как все – красиво одеваться, вот».

Родители инициативу сына поддержали. Подарки разбавили конфетами, а на каждое детское письмо Демьян написал ответ. И даже оставил свой номер телефона в конце. А это очень важно для сверстников, которые по разным причинам оказались в трудной жизненной ситуации.

Наталья Пискунова, мама: «Конечно, этим детям не хватает тепла, заботы, и иногда в виде таких подарков они могут получить эту заботу, радостные эмоции и, возможно, найти друга».

Особое внимание – воспитанникам детских домов, школ-интернатов, детям-инвалидам и ребятам из больничных стационаров. Их вера в чудеса, как известно, имеет особую силу, а самая добрая благотворительная кампания помогает верить в сказку и продолжает объединять неравнодушных белорусов. Только в Гомельской области прошли десятки «ёлок желаний». Отдать свою частичку сердца может абсолютно каждый. Для этого достаточно снять с ветки открытку и купить подарок.

Юлия Перегудова, волонтёр, организатор благотворительных акций: «Одна история научила нас не останавливаться ни при каких обстоятельствах, ни при какой ситуации. Мы отдавали 13-летнему парню чайный сервиз. Логичный вопрос от нас взрослых – а почему ты не попросил крутые кроссовки, колонку, самокат, санки? Он объяснил, причём по-взрослому: что "это не чайный сервиз, это наша семейная традиция, семья у меня очень большая: это шесть моих одноклассников и учитель"».

В Бресте – своя «ёлка желаний». Детские письма – самые дорогие новогодние украшения. В небольших конвертах – исключительно сокровенные мечты ребят, которые борются с тяжёлыми заболеваниями. Не болеть, чаще улыбаться, ну и, конечно же, каждый из них мечтает о подарках. Время исполнения – традиционно под Старый Новый год.

Наталия Солдатова: «Матюша загадал Деду Морозу машинку, на которой можно самому ездить, у нас сыночек не ходит… Очень рады, что организовывают такую "Ёлку желаний", это очень нужно, потому что практически наши детки нигде не бывают, мы хотим сказать огромное спасибо за такую организацию».

Гаджеты, машинки, самокат – взрослые сделали так, чтобы праздничное настроение читалось на всех без исключения детских лицах. Роль волшебников примерили работники коллективов предприятий и просто небезразличные люди. Было не сложно. Говорят, достаточно просто открыть свои сердца.

Юрий Сегенюк, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ: «Тридцать деток участвуют в акции. Хочется сказать, когда мы планировали эту акцию, участвовало 15 ребят, но оказалось столько много организаций и Дедов Морозов в этих организациях... Это говорит о том, что эта акция добрая и настоящая».

Погрузиться в незабываемую рождественскую историю можно до конца января. Исполненные мечты тех, кто не смог прийти на ёлку, Дед Мороз доставит по адресам. Его юных помощников, кстати, тоже ждут подарки. Демьян, к примеру, очень хотел, чтобы ему позвонил сам Антон Кушнир – олимпийский чемпион. Под Старый Новый год желание сбылось.

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