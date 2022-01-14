Мужчина купил в благотворительном магазине коробку со старыми слайдами, а потом отдал их владелице

Источник материала: ОНТ

В июне 2021 года 22-летний Грег Козлик приобрел в благотворительном магазине в Даунерс-Гроув (Иллинойс, США) кое-что интересное. Об этом сообщает Upi.

Оказалась, что приобретенная коробка со старыми слайдами была подписана: «Свадьба Сью».

Более того, там были и другие семейные торжества – выпускной бал, семейные каникулы. Мужчина решил, что необходимо найти людей, кто изображен на слайдах – ведь это их семейная реликвия.

Правда, для этого ему пришлось купить еще и проектор, чтобы рассмотреть фото в хорошем качестве и сделать копии для размещения в соцсетях.

К слову, хозяйка снимков быстро нашлась. Это была Сью Броуз – именно ее свадьба была запечатлена на слайдах. Грег лично передал ей свою находку.

А вот как коробка с семейными снимками оказалась в благотворительном магазине, осталось неясным.

Фото: pixabay





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