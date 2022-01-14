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В элитном отеле Москвы упал лифт, есть погибшие

14.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В элитном отеле Москвы упал лифт, есть погибшие

В московском «Президент-отеле» произошло падение лифта. Об этом сообщили в Прокуратуре Москвы.

Согласно источнику, лифт предназначался для служебного персонала, погибшие – рабочие в возрасте 30 и 32 лет. 

Как выяснилось, они проводили ремонт лифтового оборудования, когда кабина лифта упала.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте работают специалисты, выясняются детали трагедии. Согласно предварительным данным, к падению лифта привело нарушение техники безопасности, пишет ТАСС, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.


Фото: пресс-служба Прокуратуры Москвы

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В московском «Президент-отеле» произошло падение лифта. Об этом сообщили в Прокуратуре Москвы. Согласно источнику, лифт предназначался для служебного персонала,...
 
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