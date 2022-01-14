В элитном отеле Москвы упал лифт, есть погибшие

Источник материала: ОНТ

В московском «Президент-отеле» произошло падение лифта. Об этом сообщили в Прокуратуре Москвы.

Согласно источнику, лифт предназначался для служебного персонала, погибшие – рабочие в возрасте 30 и 32 лет.

Как выяснилось, они проводили ремонт лифтового оборудования, когда кабина лифта упала.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте работают специалисты, выясняются детали трагедии. Согласно предварительным данным, к падению лифта привело нарушение техники безопасности, пишет ТАСС, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.





Фото: пресс-служба Прокуратуры Москвы

Подписывайтесь на нас в Telegram