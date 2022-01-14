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Компания «Инвет» запустила уникальную для Беларуси линию по производству полимеров

14.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Компания «Инвет» запустила уникальную для Беларуси линию по производству полимеров

Свыше 1 млн евро и 2 лет работы потрачено на реализацию уникального для нашей страны проекта по запуску линии ротационного формования. Компания «Инвет», на которой реализован проект, лидер по производству изделий из полимерных материалов не только в нашей стране, но и во всем СНГ. 


Компания «Инвет» производство крупногабаритных изделий методом ротационного формования первой в республике освоила еще 16 лет назад. С тех пор на предприятии введено в эксплуатацию четыре такие линии, а в начале нового года запустили самую современную пятую.

Вадим Спиридович, заместитель директора по инновационным технологиям компании «Инвет»: «Для предприятия это не новая технология, но она отличается более совершенным техническим уровнем, более производительная, габариты, которые можно производить на этом оборудовании, отличаются от тех, что у нас уже есть. В целом технология подразумевает под собой изготовление больших полых пластиковых изделий». 

Современное оборудование позволит расширить ассортимент выпускаемых изделий, увеличить производительность, а благодаря автоматическому загрузчику материала снизятся трудозатраты. Еще одно преимущество новой линии – то, что она может изготавливать изделия еще больших габаритов. Инвестиции в размере миллиона евро компания планирует окупить уже через 4 года.

Сергей Громадко, генеральный директор компании «Инвет»: «Предприятие имеет богатую историю. Это бывший завод зооветеринарных инструментов. Но в настоящее время полностью поменяли профиль и специализацию производства. И с 2006 года мы освоили технология ротационного формирования впервые в РБ. И сейчас мы выросли. Мы является абсолютными лидерами в РБ и значимой фигурой в СНГ. Это машина 4,5 камера размером смыкания, их в России только несколько штук таких. Мы надеемся на хорошее будущее и перспективы производства».  

Компания «Инвет» выпускает более 400 наименований продукции, которая пользуется спросом на белорусском и зарубежном рынках. Практически все предприятия машиностроения Беларуси в своей технике используют изделия именно этого производителя. Налажены и расширяются поставки на крупнейшие предприятия России, экспортируют продукцию в Испанию, Финляндию, Ирландию. С запуском новой линии карта зарубежного партнерства должна увеличиться в несколько раз.

Алла Ломакина, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь: «Ассортимент поразил мое воображение. Когда я здесь была в 2006 году, здесь были только домики для телят как новация в белорусском производстве. А сейчас вот такой ассортимент, востребованный для промышленности. И не только на территории РБ, но и на экспорт. Я думаю, что у этого предприятия большое будущее, и надеюсь, что предприятие будет финансово расти. И будет подниматься уровень социальный у работников». 

Руководство предприятия не собирается останавливаться на достигнутом и уже изучает мировой рынок, чтобы в скором времени запустить новые проекты. 

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Свыше 1 млн евро и 2 лет работы потрачено на реализацию уникального для нашей страны проекта по запуску линии ротационного формования. Компания «Инвет», на которой...
 
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