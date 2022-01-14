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Компания «Инвет» запустила уникальную для Беларуси линию по производству полимеров
Источник материала: ОНТ
Свыше 1 млн евро и 2 лет работы потрачено на реализацию уникального для нашей страны проекта по запуску линии ротационного формования. Компания «Инвет», на которой реализован проект, лидер по производству изделий из полимерных материалов не только в нашей стране, но и во всем СНГ.
Компания «Инвет» производство крупногабаритных изделий методом ротационного формования первой в республике освоила еще 16 лет назад. С тех пор на предприятии введено в эксплуатацию четыре такие линии, а в начале нового года запустили самую современную пятую.
Современное оборудование позволит расширить ассортимент выпускаемых изделий, увеличить производительность, а благодаря автоматическому загрузчику материала снизятся трудозатраты. Еще одно преимущество новой линии – то, что она может изготавливать изделия еще больших габаритов. Инвестиции в размере миллиона евро компания планирует окупить уже через 4 года.
Компания «Инвет» выпускает более 400 наименований продукции, которая пользуется спросом на белорусском и зарубежном рынках. Практически все предприятия машиностроения Беларуси в своей технике используют изделия именно этого производителя. Налажены и расширяются поставки на крупнейшие предприятия России, экспортируют продукцию в Испанию, Финляндию, Ирландию. С запуском новой линии карта зарубежного партнерства должна увеличиться в несколько раз.
Руководство предприятия не собирается останавливаться на достигнутом и уже изучает мировой рынок, чтобы в скором времени запустить новые проекты.
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Свыше 1 млн евро и 2 лет работы потрачено на реализацию уникального для нашей страны проекта по запуску линии ротационного формования. Компания «Инвет», на которой...
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