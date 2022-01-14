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Народный депутат Украины Шевченко: демократия становится самым слабым инструментом
Источник материала: ОНТ
Во время пандемий и экономических кризисов демократия становится самым слабым инструментом. С другой стороны, даже в эти проблемные периоды жесткие режимы показывают свою эффективность, дают экономический рост. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ размышлял народный депутат Украины Евгений Шевченко.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Во время пандемий и экономических кризисов демократия становится самым слабым инструментом. С другой стороны, даже в эти проблемные периоды жесткие режимы...
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