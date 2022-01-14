Народный депутат Украины Шевченко: демократия становится самым слабым инструментом

Источник материала: ОНТ

Во время пандемий и экономических кризисов демократия становится самым слабым инструментом. С другой стороны, даже в эти проблемные периоды жесткие режимы показывают свою эффективность, дают экономический рост. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ размышлял народный депутат Украины Евгений Шевченко.

Евгений Шевченко: «Демократия в определенные периоды расцвета экономики хороша. Но когда приходится сталкиваться государствам с проблемами пандемии, экономическими кризисами, демократия становится самым слабым инструментом. Посмотрите на США, как они ослабли. Этот демократический режим не может справиться с вызовами, которые сейчас существуют в мире. Поэтому такая проблема в США. А более жесткие режимы, как в Китае, у них растет экономика. И вы, у вас же режим такой, президентская вертикаль власти, форма правления президентская. Есть человек, который за все отвечает. Он все решения принимает сам и ответственность берет на себя. А у нас в Украине вроде бы парламентско-президентская республика, а кто виноват – никто никогда не знает. У нас всегда во всем виноват Путин».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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