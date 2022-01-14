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Что удивило депутата Шевченко во время общения с белорусами?

14.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что удивило депутата Шевченко во время общения с белорусами?

Народный депутат Украины Евгений Шевченко в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ назвал две вещи, которые его сильно удивили во время общения с белорусами.

Евгений Шевченко: «В Беларуси, я удивился, спрашивал многих белорусов: "Сколько вы платите за трехкомнатную квартиру за коммуналку?" Люди даже не помнят, начинают думать, вспоминать. В Украине пенсионеры все знают наизусть свои платежки. Потому что у них пенсия примерно равна, а сейчас платежка выше даже, чем пенсия. И второй вопрос, который меня всегда удивлял в Минске: почему у вас нет тополиного пуха? Вы просто не представляете, какая проблема в Киеве с тополиным пухом, огромнейшая. Мало того, что это задевает астматиков, людей, у которых аллергии. Это просто не дает жить простым людям! Автомобили забивает, радиаторы греются, перегреваются. А мэр наш, Виталий Кличко, занимается чем-то другим вместо того, чтобы решить проблему с тополями, просто вырубить их. У вас в Минске этой проблемы просто нет, вы не понимаете этого».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Теги: Минск
 
 
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Народный депутат Украины Евгений Шевченко в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ назвал две вещи, которые его сильно удивили во время общения с...
 
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