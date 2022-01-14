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Что удивило депутата Шевченко во время общения с белорусами?
Источник материала: ОНТ
Народный депутат Украины Евгений Шевченко в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ назвал две вещи, которые его сильно удивили во время общения с белорусами.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Народный депутат Украины Евгений Шевченко в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ назвал две вещи, которые его сильно удивили во время общения с...
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