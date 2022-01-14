Хотел купить брендовые носки: 15-летний мальчик перечислил деньги мошенникам

Источник материала: ОНТ

Несовершеннолетний хотел купить по интернету модные носки и лишился денег, отдав их мошенникам. Об этом сообщили в Молодечненском РОВД, пишет mlyn.by.

К правоохранителям за помощью обратилась жительница Молодечно. По словам женщины, ее 15-летний сын, покупая товар в интернете, перечислил предоплату, не получив заказ.

На объявление о продаже спортивных брендовых носков парень наткнулся в одном из Telegram-чатов. Завязалась переписка с продавцов, после которой мальчика убедили купить носки оптом «по выгодной цене». Парень заказал 17 наборов мужских носков, по три пары в каждом. Впоследствии он объяснил, что собирался раздарить их своим друзьям на праздники.

Согласившись с условиями предоплаты, мальчик перечислил на указанный банковский счет 120 рублей. После этого продавец перестал выходить на связь. Носки мальчик не получил и признался во всем родителям.

Фото: pixabay

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