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Вы удивитесь: кошку приняли за отдыхавшую собаку! (ВИДЕО)

14.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вы удивитесь: кошку приняли за отдыхавшую собаку! (ВИДЕО)

Жители Рио-де-Жанейро (Бразилия) сняли ролик, который повеселил зрителей, сообщает Inside Edition.


Дело в том, кошку приняли за отдыхавшую собаку. Это произошло из-за оптической иллюзии.

Сначала кажется, будто видим голову белой собаки. Но достаточно потревожить животное, чтобы убедиться – это кошка с черными пятнами на шерстке, которые «изображают» собачью морду.

Фото: pixabay

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Жители Рио-де-Жанейро (Бразилия) сняли ролик, который повеселил зрителей, сообщает Inside Edition. Дело в том, кошку приняли за отдыхавшую собаку. Это произошло из-за...
 
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