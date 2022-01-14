Вы удивитесь: кошку приняли за отдыхавшую собаку! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Жители Рио-де-Жанейро (Бразилия) сняли ролик, который повеселил зрителей, сообщает Inside Edition.





Дело в том, кошку приняли за отдыхавшую собаку. Это произошло из-за оптической иллюзии.

Сначала кажется, будто видим голову белой собаки. Но достаточно потревожить животное, чтобы убедиться – это кошка с черными пятнами на шерстке, которые «изображают» собачью морду.

Фото: pixabay

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