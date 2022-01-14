Когда будет восстановлена трехсторонняя дружба Украины, Беларуси и России? Отвечает народный депутат Шевченко

Источник материала: ОНТ

Народный депутат Украины Евгений Шевченко категорически не согласен с утверждениями, что Украина окончательно потеряна для Минско-Киевско-Московского славянского диалога. Политик заявил в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ, что дружба стран обязательно будет восстановлена.

Евгений Шевченко: «Я в корне, категорически не согласен [что Украина навсегда потеряна для Беларуси и России]. Во-первых, я как политик понимаю, что ничего в этой жизни нет такого, чего нельзя бы вернуть, кроме жизни человека. Все можно вернуть, поверьте, кроме жизни человека. Это первое. Второе – настроение людей в Украине, большинства людей, дружелюбные и миролюбивые по отношению и к Беларуси, и к России, несмотря на те проблемы, которые сейчас между Украиной и Россией существует. И виноваты в этих проблемах как власть Украины, так и власть России. Я не хочу здесь никому делать индульгенции и кого-то обелять. Но народы в этом точно не виноваты. Нужно, чтобы нашли политики в себе силы и думали прежде всего о своих народах. Потому что когда-то народ просто этого может не простить. Я скажу пример. Я мало говорю о Путине, но если бы Путин не поддержал Лукашенко, ему бы российский народ этого не простил никогда. И он это знает. Путин – олицетворение настроения российского народа. Потому что Россия не представляет себе, чтобы еще и Беларусь она потеряла. Поэтому и с Казахстаном так отработали. Потому что временно Украину мы все потеряли. Но наступит время, когда все вернется, когда благоразумие и здравый смысл будут у руководства Украины».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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