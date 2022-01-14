Бал-маскарад, посвященный Старому Новому году, прошел в Большом театре

Источник материала: ОНТ

Маски, тайны, интриги! Старый Новый год в ритме вальса! В Большом театре собрались элегантные кавалеры и дамы на традиционный бал-маскарад.





На одну ночь театр облачился в «Сказочный замок». Со всеми соответствующими атрибутами. Интригующие истории, предсказания, интерактивные игры, чайная церемония, квесты, риторические состязания. Здесь же среди гостей – Уршуля Радзивилл, Демосфен, Дионис, Шахерезада, Пиковая дама! Но в центре внимания – дамы и кавалеры. Для них событие волнительное. 70 пар танцевальные па разучивали несколько месяцев. Всё для того, чтобы сегодня чинно идти в полонезе, маршах, кружиться в вальсах и танцевать польку.

Никак и без отсылок к Рождеству. Впервые на балу живой вертеп с участием артистов Детского музыкального театра-студии и солистов оперы. Вечер в Большом ещё в самом начале. Торжество продлится до 3-х часов ночи, в завершении – огненное шоу у фонтана.

Подписывайтесь на нас в Telegram