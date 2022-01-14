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Килограммы изъятых наркотиков, первые задержания и смерти от передозировки: печальная статистика пополняется с самого начала 2022 года
Источник материала: ОНТ
Белорусский наркоконтроль пресек очередной канал поставки одурманивающих запрещенных препаратов. На этот раз из России. Психотропы привезли в Минск внаглую – прямо на вокзал. Год еще не успел начаться, а на счету уже килограммы изъятых опасных веществ, задержания несовершеннолетних, а также передозировки.
Говорят, под Новый год… Один из подростков загадал заработать много денег. И уже 1 января к нему пришёл … Нет, не Дед Мороз, а наркоконтроль. Желание шло вразрез с законом – 15-летний парень забрал из тайника 200 граммов альфа-PVP, расфасовал на мелкие дозы и поехал с наркотиками в Витебск.
200 граммов вещества хватит, чтобы в едином порыве навстречу галлюцинациям отправился, к примеру, 20-тысячный Лепель, еще и осталось бы. Четверти грамма этой дряни достаточно, чтобы человек на месте скончался от передозировки.
Звонок в милицию. Женщина умоляет о помощи. Из квартиры раздавались жуткие крики. Медики и силовики найдут супружескую пару. Мужчину спасти не удалось, передозировка, его жена выжила. Даже несмотря на то, что под кайфом супруг исполосовал ее ножом. И пока одни употребляют, другие выращивают и производят. Тоже парами и в одиночку, в подпольных лабораториях и прямо в квартирах. От конопли до химии.
Эту женщину задержали на железнодорожном вокзале в Минске. Опытная закладчица спрятала наркотики в сумку, а чемодан взяла для прикрытия. 32-летняя россиянка привезла в Беларусь все тот же опасный психотроп альфа-PVP – два килограмма. И это не весь товар…
Ее подельников ждала та же участь. И участь, надо сказать, незавидная. Жаль, что осознание приходит слишком поздно.
Нужны деньги, хотелось финансовой независимости, втянулись за компанию – причины разные, но результат один. Кто-то успел проработать больше месяца, кто-то – пару недель, некоторые – считанные дни. Но вместо обещанных денег – внушительный срок.
Восемь, десять, четырнадцать лет… Всё за секунду разлетается в щепки прямо в зале суда. Но жизнь – не пленка, не отмотаешь. А срок – вполне. Выйти из ситуации теперь получится лишь через годы. Если пройтись по колонии, где отбывают наказание по ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси, 99 из 100 заключенных – молодые или даже совсем юные люди. И самое печальное, что несовершеннолетних тоже предостаточно. Как их образумить?
Люди, которые оказались из-за наркотиков в тюрьме, готовы обсуждать эту проблему. Убеждены, что смогут донести на своем примере главное – никакие деньги не стоят свободы и ушедших близких, с которыми не успели попрощаться. И, конечно же, ни какое удовольствие не стоит загубленной жизни.
Только за прошлый год в Беларуси совершено более 4,5 тыс. наркопреступлений, и почти все они связаны с незаконным оборотом. Есть ли повод для беспокойства? Да, потому что это на треть больше, чем год назад. Наркотики изымают тоннами.
Печальная статистика 2022 года, к сожалению, начала пополняться – и причем с первого дня. Установлены новые каналы поставки и килограммы дури. К сожалению, открылся счет и по смертельным передозировкам. Поэтому позиция государства остается бескомпромиссной: наркотики – зло. И каждый, кто к ним будет причастен, ответит сполна.
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Килограммы изъятых наркотиков, первые задержания и смерти от передозировки: печальная статистика пополняется с самого начала 2022 года
Белорусский наркоконтроль пресек очередной канал поставки одурманивающих запрещенных препаратов. На этот раз из России. Психотропы привезли в Минск внаглую –...
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