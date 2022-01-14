Килограммы изъятых наркотиков, первые задержания и смерти от передозировки: печальная статистика пополняется с самого начала 2022 года

Источник материала: ОНТ

Белорусский наркоконтроль пресек очередной канал поставки одурманивающих запрещенных препаратов. На этот раз из России. Психотропы привезли в Минск внаглую – прямо на вокзал. Год еще не успел начаться, а на счету уже килограммы изъятых опасных веществ, задержания несовершеннолетних, а также передозировки.





Говорят, под Новый год… Один из подростков загадал заработать много денег. И уже 1 января к нему пришёл … Нет, не Дед Мороз, а наркоконтроль. Желание шло вразрез с законом – 15-летний парень забрал из тайника 200 граммов альфа-PVP, расфасовал на мелкие дозы и поехал с наркотиками в Витебск.

Денис Шкурко, заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми УВД Витебского облисполкома: «Сотрудники обратили внимание на то, что школьник выбросил из кармана два свертка с неким веществом… Естественно, незамедлительно была вызвана следственно-оперативная группа. Было установлено, что школьник является оптовым закладчиком и действовал на территории Витебска. В течение 2 января он сделал семь оптовых закладок для мелких сбытчиков, а также 11 доз для конечных потребителей».

200 граммов вещества хватит, чтобы в едином порыве навстречу галлюцинациям отправился, к примеру, 20-тысячный Лепель, еще и осталось бы. Четверти грамма этой дряни достаточно, чтобы человек на месте скончался от передозировки.

Звонок в милицию. Женщина умоляет о помощи. Из квартиры раздавались жуткие крики. Медики и силовики найдут супружескую пару. Мужчину спасти не удалось, передозировка, его жена выжила. Даже несмотря на то, что под кайфом супруг исполосовал ее ножом. И пока одни употребляют, другие выращивают и производят. Тоже парами и в одиночку, в подпольных лабораториях и прямо в квартирах. От конопли до химии.

Эту женщину задержали на железнодорожном вокзале в Минске. Опытная закладчица спрятала наркотики в сумку, а чемодан взяла для прикрытия. 32-летняя россиянка привезла в Беларусь все тот же опасный психотроп альфа-PVP – два килограмма. И это не весь товар…

Александр Сазонов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома: «Информация о задержанной была направлена коллегам наркоконтроля РФ, которые провели осмотр места жительства женщины, изъяли еще 500 г мефедрона, 270 г альфа-PVP и более 1 кг марихуаны. В последующем оперативники Заводского РОВД столицы выявили еще трое оптовиков, которые пришли забирать товар, оставленный россиянкой ранее: у жителя Борисова в тайнике было изъято 500 г мефедрона, а также у задержанных братьев пакет с таким весом психотропа».

Ее подельников ждала та же участь. И участь, надо сказать, незавидная. Жаль, что осознание приходит слишком поздно.

Нужны деньги, хотелось финансовой независимости, втянулись за компанию – причины разные, но результат один. Кто-то успел проработать больше месяца, кто-то – пару недель, некоторые – считанные дни. Но вместо обещанных денег – внушительный срок.

Восемь, десять, четырнадцать лет… Всё за секунду разлетается в щепки прямо в зале суда. Но жизнь – не пленка, не отмотаешь. А срок – вполне. Выйти из ситуации теперь получится лишь через годы. Если пройтись по колонии, где отбывают наказание по ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси, 99 из 100 заключенных – молодые или даже совсем юные люди. И самое печальное, что несовершеннолетних тоже предостаточно. Как их образумить?

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин: «Это то, на чем мы максимально должны сосредоточить свои усилия. Не мы – педагоги, не мы – органы исполнительной власти, исключительно сотрудники милиции. Этим вопросом сегодня должно задаться все общество без исключения».

Люди, которые оказались из-за наркотиков в тюрьме, готовы обсуждать эту проблему. Убеждены, что смогут донести на своем примере главное – никакие деньги не стоят свободы и ушедших близких, с которыми не успели попрощаться. И, конечно же, ни какое удовольствие не стоит загубленной жизни.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Наркоугроза – это серьезный фактор по обеспечению национальной безопасности Беларуси, здоровья и жизни наших граждан. Каждый из государственных органов взял на себя определенные обязательства по усилению профилактической работы, по предупреждению употребления наркотических средств в первую очередь молодежи».

Только за прошлый год в Беларуси совершено более 4,5 тыс. наркопреступлений, и почти все они связаны с незаконным оборотом. Есть ли повод для беспокойства? Да, потому что это на треть больше, чем год назад. Наркотики изымают тоннами.

Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси: «Мы вышли по количеству задержанных на уровень 2017 года. 90% распространения всех наркотических средств и психотропных веществ происходит посредством интернета, и все чаще молодые люди через соцсети привлекаются именно благодаря интернету. Поэтому мы работаем со всеми госорганами и используем широкий спектр, а именно: это работа с родителями, информация, которая доносится родителям, в социальных сетях».

Печальная статистика 2022 года, к сожалению, начала пополняться – и причем с первого дня. Установлены новые каналы поставки и килограммы дури. К сожалению, открылся счет и по смертельным передозировкам. Поэтому позиция государства остается бескомпромиссной: наркотики – зло. И каждый, кто к ним будет причастен, ответит сполна.

Подписывайтесь на нас в Telegram