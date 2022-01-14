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Евгений Шевченко: чтобы в политике быть хозяйственником, нужно пройти путь от колхозника до директора предприятия
Источник материала: ОНТ
Политик-хозяйственник – это не просто система взглядов, а ценный жизненный опыт в различных сферах. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил народный депутат Украины Евгений Шевченко.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Евгений Шевченко: чтобы в политике быть хозяйственником, нужно пройти путь от колхозника до директора предприятия
Политик-хозяйственник – это не просто система взглядов, а ценный жизненный опыт в различных сферах. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ...
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