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Евгений Шевченко: чтобы в политике быть хозяйственником, нужно пройти путь от колхозника до директора предприятия

14.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Евгений Шевченко: чтобы в политике быть хозяйственником, нужно пройти путь от колхозника до директора предприятия

Политик-хозяйственник – это не просто система взглядов, а ценный жизненный опыт в различных сферах. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил народный депутат Украины Евгений Шевченко.

Евгений Шевченко: «Колхозник – это как бы мой выход во взрослую жизнь. Я же немного и металлург, химик, экономист, юрист. У меня достаточно широкий профиль образования, знаний, опыта жизненного. Я нефтехимиком когда-то работал. Поэтому сказать, что я чистый колхозник, нельзя. Я широкого профиля политик. Чтобы быть в политике хозяйственником, нужно пройти путь от колхозника до директора крупного предприятия».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Политик-хозяйственник – это не просто система взглядов, а ценный жизненный опыт в различных сферах. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ...
 
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