Народный депутат Украины рассказал, для чего нужна оппозиция

Источник материала: ОНТ

Народный депутат Украины Евгений Шевченко уверен, что оппозиция необходима каждой стране. Именно оппозиционеры должны обращать внимание власти на проблемы, которые остались незамеченными. На эту тему Шевченко размышлял в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Евгений Шевченко: «Оппозиция нужна. Без оппозиции никак. Для чего она нужна? Это как, знаете, какой-то катализатор. Вот Казахстан, там реальной оппозиции не было вообще. Националисты – это не оппозиция, это то же самое, что было при Януковиче, когда он эту оппозицию подкармливал, чтобы делать вид, что она есть, показывал западным партнерам ее. Плюс они хотели сыграть в такую игру, когда во второй тур президентских выборов выводят искусственно кандидата, за которого 100% никто не проголосует. Таким образом Леонид Кучма получил второй срок президентских полномочий, вывел коммуниста Симоненко во второй тур. Все проголосовали опять за Кучму. И каждый президент, который приходит, хочет повторить этот трюк от Кучмы. Вот, кстати, Порошенко хотел сделать то же самое, он вел во второй тур Бойко, понимая, что Крым отрезан, Донецк отрезан, что электоральной базы Бойко не хватает. Еще он думал, что майданная аудитория будет его поддерживать. Ему нужен был Бойко во втором туре, чтобы стать опять во второй раз президентом. И он все для этого делал. И каналы разрешал, больше им привилегий давали. Но в итоге появился третий, так называемый "джокер", Зеленский. Он переиграл и Бойко, и самого Порошенко».

По словам народного депутата Украины, именно представители оппозиции могут обращать внимание власти на определенные проблемы, которые могли остаться незамеченными.

Евгений Шевченко: «В любой стране, где адекватная власть, нужна оппозиция, чтобы хотя бы сказать, что есть проблема. Ведь в Казахстане, я уверен, тот же Назарбаев, тот же Токаев, если бы видел и знал, был бы фидбек от того, что происходит на самом деле, этого всего [беспорядков в стране] бы не было. Они же не ужасные люди какие-то или нелюди, как кто-то хочет на Западе их показать, что они зажравшиеся, им мало, народ грабят. Нет такого человека при власти, кто хотел бы плохо своему народу. Вопрос в том, что окружение делает его слепым, садит его в теплую ванну, и он начинает взлетать. Потом они делают из него божество, поднимают его, памятники при жизни ставят, а потом непонятно откуда бунты происходят. Вот поэтому нужна оппозиция. Я считаю, что оппозиции нужно всегда давать микрофон, чтобы оппозиция хотя бы обозначала проблему. То, что может увидеть оппозиция, власть никогда не увидит. Это так работает».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

Подписывайтесь на нас в Telegram