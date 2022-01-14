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Народный депутат Украины Шевченко готов баллотироваться в президенты, чтобы спасти страну

14.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Народный депутат Украины Шевченко готов баллотироваться в президенты, чтобы спасти страну

Народный депутат Украины Евгений Шевченко признался, что осознает необходимость баллотироваться в президенты, чтобы спасти свою страну. Соответствующие слова прозвучали в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Евгений Шевченко: «Я же понимаю, что нашу страну нужно спасать. Сказать, что прямо у меня планы есть готовые [стать президентом Украины], я так не скажу. Желание… Даже не желание, это необходимость. Я всегда планировал стать политическим лидером, иметь свою партию, зайти небольшой фракцией в парламент, чтобы представлять интересы юго-востока Украины, людей, ментально близких мне, близких к Беларуси, к россиянам, которые считают, что мы все братья, что мы ни в коем случае не должны враждовать, воевать, должны интегрироваться, семьями дружить. Так было всегда в те добрые времена, когда всем было хорошо. Но то, что я в последнее время вижу… Понимаю, что мне придется это сделать. Нет другого пути, нет политика, который способен положить свою жизнь, голову, рискнуть. Все хотят как-то в теплой ванне проехать, с олигархом рядом, с финансированием, чтобы кто-то помог, Америка, она же доминирует в политике нашей. Мы же понимаем, под чьим управлением находимся. Хорошо это или плохо – отдельный вопрос, но это управление неэффективно, народ деградирует, народ становится более бедным. Про духовное развитие вообще молчу. О каких духовных ценностях можно говорить, когда люди думают, что им нужно купить в первую очередь: лекарства, продукты питания и что останется на коммунальные расходы. В Беларуси, я удивился, я спрашивал многих белорусов: “Сколько вы платите за трехкомнатную квартиру за коммуналку?” Люди даже не помнят, начинают думать, вспоминать. В Украине пенсионеры все знают наизусть свои платежки. Потому что у них пенсия примерно равна, а сейчас платежка выше даже, чем пенсия».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Народный депутат Украины Евгений Шевченко признался, что осознает необходимость баллотироваться в президенты, чтобы спасти свою страну. Соответствующие слова...
 
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