Levi s за 48 рублей и Stefanel за 50 сколько можно сэкономить на вещах известных брендов в секонд-хендах

Источник материала: Myfin



Фото: Валентин Кондратьев

На прогулку по секонд-хендам мы отправимся в Бобруйске. На среднюю зарплату в этом городу, которая в октябре прошлого года, по данным Белстата, составила 822,4 рубля, горожанин может купить 4 хлопковых мужских рубашки Mango на распродаже в фирменном магазине – по 169,9 рублей. Или 2 женских укороченных пуховика Adidas – по 366 рублей.

В секонд-хендах одежду известных брендов можно приобрести, как минимум, вдвое дешевле. Продавцы утверждают – если повезет, разбежка в стоимости может составлять $50-100 (125-250 рублей). Конечно, вещи будут не новыми и из коллекций прошлых лет.

«Джинсы разбирают за несколько дней»

В бобруйских секонд-хендах джинсовая одежда – один из самых ходовых товаров. По словам администратора магазина «Мегахенд» Евгении, мужские и женские джинсы известных марок покупатели разбирают в первые несколько дней после завоза.

– У многих настолько наметан глаз, что они безошибочно выбирают из ряда вешалок с джинсами продукцию определенного бренда, – говорит администратор.

Завоз товара в магазине был несколько дней назад, однако на стойках все еще можно найти практически новые мужские джинсы Lee и Levi's. Голубые Lee стоят 45 рублей, тогда как новые похожие брюки на официальном сайте можно приобрести за $37 (92,5 рубля) – в два раза дороже. Классическая модель 501 американских джинсов Levi's в «Мегахенде» обойдется в 48 рублей – на официальном сайте бренда цены на эту линейку стартуют от $59,9 (150 рублей).

– Сегодня на весь товар скидка 30%, поэтому выйдет еще дешевле, – объясняет Евгения.

В магазине сети «Одежда из Европы» находим женские джинсы Wrangler Molly Slim Fit прямого кроя за 24,5 рубля. Бренд приостановил выпуск одежды этой линейки, однако в некоторых интернет-магазинах похожие модели все еще можно приобрести за $40 (100 рублей).

В магазине «100 ОК» мужские джинсы итальянского бренда Benetton предлагают за 65 рублей, первоначально такая модель стоила 89,95 евро (257 рублей). Здесь же продается укороченная джинсовая куртка от Zara за 79 рублей. Похожая модель есть и в коллекции 2021 года, в Беларуси фирменный магазин Zara предлагает ее за 99,99 рубля.

Повседневная и спортивная одежда: на чем можно сэкономить?

Блузка от итальянского бренда Stefanel за 50 рублей вполне подходит для базового гардероба. Это примерно в 4 раза дешевле, чем в фирменном магазине. Но одежда в стиле casual – не самый популярный товар в секонд-хендах. А вот толстовки, пуховики и свитера, по словам продавца-консультанта магазина «Одежда из Европы» Тамары Сельцовой, разлетаются моментально.

– Есть так называемые охотники за брендами, которым не важно, в каком состоянии вещь. Главное, чтобы она была от известного производителя, с этикеткой на видном месте.

В магазине можно найти качественные вещи из Великобритании, Германии, Италии от производителей, которые хорошо известны в Европе, но пока не попали в поле зрения белорусских модников. Например, практически новый женский немецкий пуховик Only Play в «Одежде из Европы» предлагают за 71,5 рубля. В каталоге бренда за 2021 год минимальная стоимость куртки составляет 45 евро (129 рублей).

В «100 ОК» за 55 рублей можно купить мужскую толстовку датского бренда Jack & Jones – в фирменном магазине цены на этот вид одежды стартуют от 119 рублей. Яркий женский джемпер Benetton здесь предлагают за 49 рублей, тогда как его первоначальная цена составляет 69,95 евро (199 рублей). Мужские шорты Nike Dri-FIT обойдутся в 17,5 рубля – в фирменном магазине за аналогичную модель придется отдать не менее $30 (75 рублей).



А что с обувью?

В бобруйских секонд-хендах можно найти мужские ботинки и женские ботильоны известных производителей по цене от 400 до 120 рублей. Правда, далеко не все модели выглядят презентабельно. Кожаные мужские ботинки Bugatti за 105 рублей сильно поношены – нужно быть настоящим фанатом бренда, чтобы их купить. Аналогичная новая модель в фирменном магазине обойдется в 375 рублей.

Подростковые кроссовки Fila в «Мегахенде» стоят 90 рублей – в 2 раза дороже новой реплики и в 1,5 раза дешевле оригинала. За 61 рубль можно приобрести зимние кроссовки McKinley – аналогичная модель в фирменном магазине обойдется от 47 евро (134 рубля). Детские зимние ботинки Timberland стоят 38 рублей – в фирменном магазине точно такую же модель предлагают за $49,99 (125 рублей). Здесь же можно купить практически новые кеды немецкого бренда s.Оliver за 45 рублей – новые такие обойдутся в минимум в 90 рублей.



В магазине «Одежда из Европы» удалось найти практически новые женские ботильоны Zara за 44 рубля – в фирменном магазине похожая модель из коллекции 2021 года обойдется в 189 рублей.

Брать или не брать?

Выгодные покупки в секонд-хенде – это больше про везение, а не про системную экономию средств, считает бобруйчанка Лилия. Иногда, по ее словам, на вешалках можно найти действительно недорогие и качественные вещи известных брендов. Но чаще она уходит из магазина с пустыми руками.

– У меня нестандартная фигура. Проще съездить в Минск и в фирменном магазине подобрать одежду своего размера.

В секонд-хендах Лиля бывает регулярно, но не экономит на одежде в угоду моде. Далеко не всегда, по ее словам, брендированные вещи продаются в хорошем состоянии, а «за этикетками» она не гоняется.

– Среди моих самых удачных покупок – одежда от Bershka и Zara.

