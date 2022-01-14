В Беларуси стартует программа Executive MBA. Как попасть?

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Фото: БШ XXI ВЕК-КОНСАЛТ

Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) и БИЗНЕС-ШКОЛА XXI ВЕК-КОНСАЛТ (БШ XXI ВЕК-КОНСАЛТ) начинают набор в первую группу Executive MBA «Стратегический менеджмент: глобальная повестка». Уникальная для белорусского бизнес-комьюнити двухгодичная ЕМВА ориентирована на собственников и топ-менеджеров компаний из различных отраслей экономики. Обучение стартует в апреле 2022 года.

Презентация программы состоится 21 января 2022 года в DoubleTree by Hilton Minsk, 7 этаж. Начало в 17.00.

Чему будут учить

Занятия будут проходить один раз в месяц по 3-4 дня в кампусе БШ XXI ВЕК-КОНСАЛТ в Минске. Несколько недельных модулей пройдут в ВШМ СПбГУ в Санкт-Петербурге, выездной международный модуль состоится во всемирно известной Школе менеджмента SDA Bocconi в Милане.

Обучение включает ряд фундаментальных дисциплин, профессиональных треннингов, деловых игр, бизнес-симуляций, воркшопов и коуч-сессий, направленных на получение стратегических знаний, трансформацию бизнеса, выход на новые рынки, управление инновациями, принятие решений по масштабированию бизнеса, а также личную перезагрузку бизнес-лидеров. Прохождение программы в сообществе успешных предпринимателей и управленцев позволит участникам обучения найти единомышленников и создать новые бизнес-связи.

Преподаватели Executive MBA

На программе работают преподаватели из 5 ведущих бизнес-школ, каждая из которых является лидером бизнес-образования в своем регионе: ВШМ СПбГУ (Россия), БШ XXI ВЕК-КОНСАЛТ (Беларусь), Школа менеджмента SDA Bocconi (Италия), Бизнес-школа EADA (Испания) и Высшая школа бизнеса AlmaU (Казахстан). Это известные профессора, консультанты и успешные топ-менеджеры, сочетающие в своей работе солидный академический потенциал и знание практики ведения бизнеса в Беларуси, России, странах Евросоюза и других регионах мира. Преподаватели ЕМВА обучались и стажировались в ведущих бизнес-школах: Гарвардской школе бизнеса, Высшей школе бизнеса Стэнфордского университета, Школе бизнеса им. Фукуа Дюкского университета, Школе бизнеса им. Хааса Калифорнийского университета, Школе бизнеса ESADE, Хельсинкской школе экономики, Высшей коммерческой школе Парижа, Норвежской школе менеджмента и др. Вместе с преподавателями из разных стран студенты посмотрят на ведение бизнеса через глобальный фокус, обменяются опытом в кругу коллег, узнают о мировых трендах в управлении и смогут применить полученные знания и навыки в своих компаниях.

Выпускники, успешно защитившие итоговые аттестационные проекты, получат диплом Санкт-Петербургского государственного университета о прохождении программы профессиональной переподготовки Executive MBA. Им будет присвоена квалификация «Master of Business Administration». Диплом имеет международное признание.



Образовательный проект ведущих бизнес-школ России и Беларуси

ВШМ СПбГУ – ведущая российская бизнес-школа, созданная на базе Санкт-Петербургского государственного университета, старейшего российского университета, крупнейшего центра науки, образования и культуры. Единственный в России обладатель «тройной короны» международных аккредитаций – независимых ассоциаций AACSB, AMBA и EQUIS, входит в 1 % лучших бизнес-школ мира, обладающих таким признанием.

Миссия ВШМ СПбГУ: «Создаем знания. Развиваем лидеров. Меняем мир к лучшему».

Бизнес-школа реализует полный спектр образовательных программ в области менеджмента: бакалавриат, магистратура, аспирантура, MBA и Еxecutive МВА, корпоративное обучение.

В попечительский совет ВШМ СПбГУ входят лидеры бизнеса, органов власти и международного академического сообщества.

Тренды бизнес-образования

Константин Кротов, первый заместитель директора ВШМ СПбГУ:

«Высшая школа менеджмента СПбГУ – университетская бизнес-школа, ключевой ценностью которой является высокое качество образования. Для нас принципиально важно сформировать полноценные методически выверенные программы. Приглашая преподавателей, мы отдаем предпочтение глубоким и последовательным профессионалам, умеющим работать в команде на общий результат.

ВШМ СПбГУ – самая титулованная и заметная на мировом рынке бизнес-образования школа: единственная в России и одна из 118 бизнес-школ в мире с «тройной короной» аккредитаций, ВШМ СПбГУ занимает высокие позиции в рейтингах газеты Financial Times, журнала The Economist и агентства Quacquarelli Symonds (QS).

Один из ключевых трендов бизнес-образования сегодня – академические партнерства. Без них невозможно современное образование. Именно поэтому ВШМ СПбГУ, будучи глобальной бизнес-школой, активно развивает партнерства с лидерами своих рынков.

Мы верим в наш новый совместный образовательный проект с белорусскими партнерами – БИЗНЕС-ШКОЛОЙ XXI ВЕК-КОНСАЛТ. Программа Executive MBA «Стратегический менеджмент: глобальная повестка» разработана с учетом актуальных запросов слушателей – на практикоориентированность и знания, связанные с современными вызовами, такими как, например, цифровизация».

БШ XXI ВЕК-КОНСАЛТ



БШ XXI ВЕК-КОНСАЛТ – академический партнер программы иодна из лучших бизнес-школ Беларуси, является частью глобальной сети Европейского фонда развития менеджмента (EFMD), которая объединяет 900 лучших университетов и бизнес-школ из более чем 20 тысяч действующих в мире. Школа является членом Ассоциации развития менеджмента стран Центральной и Восточной Европы (CEEMAN), а в 2021 году присоединилась к инициативе Глобального Договора ООН – Principles for Responsible Management Education (PRME), поддерживающей принципы ответственного управленческого образования. Школа специализируется на программах дополнительного управленческого образования: Executive MBA, MBA General, программах повышения квалификации руководящих работников и специалистов, корпоративном обучении. На рынке бизнес-образования Беларуси с 2001 года. Имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности и аккредитацию Министерства образования Республики Беларусь.

МиссияБШ XXI ВЕК-КОНСАЛТ: «Мы развиваем управленческие, профессиональные и личностные компетенции, чтобы повлиять на будущее людей, организаций и общества».

Сотрудничество бизнес-школ

Ирина Лыскович, директор БШ XXI ВЕК-КОНСАЛТ:

«Работа над подготовкой программыЕхесutive MBA в сотрудничестве с бизнес-школой, которая входит в число мировых лидеров бизнес-образования, была серьезным вызовом для нас и дала нам уникальные компетенции и бесценный опыт. Разработка программы продолжалась в течение нескольких лет. Результат наших совместных усилий – программа ЕМВА с фокусом на развитии навыков управления бизнесом на глобальном рынке, что так актуально в цифровом мире. И, конечно, это очень важная перспектива для выпускников программы – быть частью делового сообщества лидеров бизнеса с инновационным предпринимательским мышлением, масштабными целями и способностью создавать устойчивые и ответственные бизнес-отношения.

БШ XXI ВЕК-КОНСАЛТ имеет 18-летний опыт проведения программ МВА в Беларуси, реализовала несколько десятков исследовательских и консалтинговых проектов для компаний из различных сфер бизнеса.

Наши преподаватели – сильные эксперты в вопросах национальной экономики, мы знаем особенности ведения бизнеса в Беларуси, понимаем местный бизнес-менталитет, знакомы с проблемами и сложностями, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры нашей страны, поэтому наша бизнес-школа будет преподавать на программе те дисциплины, которые требуют именно таких компетенций».

Образовательная программа Executive MBA «Стратегический менеджмент: глобальная повестка» ВШМ СПбГУ и БШ XXI ВЕК-КОНСАЛТ – это воссоединение многолетнего опыта бизнес-образования России и Беларуси в сотрудничестве с тремя выдающимися бизнес-школами Европы и Азии. Программа дает возможность управленцам получить и систематизировать стратегические знания в сфере управления и взглянуть на бизнес с глобальной точки зрения.

Презентация программы состоится 21 января 2022 года в DoubleTree by Hilton Minsk, 7 этаж. Начало в 17.00.

Для участия в мероприятии пройдите регистрацию онлайн или по тел. +375 (29) 921 68 05.

*Партнерский материал ООО «XXI ВЕК-КОНСАЛТ», УНП: 190293096

