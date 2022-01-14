Британского хирурга, который выжег свои инициалы на печени пациентов, лишили лицензии

Источник материала: ОНТ

57-летний хирург Саймон Брэмхолл, признавший, что он выжег на печени двоих пациентов свои инициалы, был лишен лицензии на работу в Великобритании. Мужчину также оштрафовали на 10 тысяч фунтов и приговорили к общественным работам. Об этом информирует BBC.

В феврале и августе 2013 года Брэмхолл выжег свои инициалы при проведении трансплантации органов. Тогда Саймон работал в Бирмингеме в больнице королевы Елизаветы. Для реализации своих планов хирург использовал аргоноплазменный аппарат, обычно им прижигают кровеносные сосуды.

Инициалы размером в четыре сантиметра у одного из пациентов были обнаружены уже через неделю после операции – пересаженный Брэмхоллом орган не прижился, потребовалась новая трансплантация.

В 2014 году Саймон уволился из больницы королевы Елизаветы. В декабре 2017 года медик был осужден за нападение с нанесением побоев – так в деле был отражен физический ущерб, который получили пациенты после операции.

10 января 2022 года британская Служба трибунала для практикующих врачей при рассмотрении инцидента подчеркнула, что Брэмхолл оставлял инициалы на пересаживаемых органах «из-за определенной степени профессионального высокомерия». Отмечается, что хирург «подорвал» доверие общества к медицине.

Фото: Pixabay

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