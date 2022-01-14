Литовцы раскритиковали президента Науседу из-за экономической ситуации в стране

Источник материала: ОНТ

А в Литве криками «позор» и свистом встретили литовцы президента Науседу на торжествах по случаю Дня защитника свободы. 13 января там отметили вооруженных столкновений между националистами, сторонниками независимости республики и советскими военнослужащими.

Эти события предшествовали выходу Литвы из СССР. Сейчас простые литовцы оценивают события 91-го критически. Независимости как таковой нет, все ключевые решения принимаются в Брюсселе и Вашингтоне. Утрачен промышленный потенциал и миллиардные потери из-за бездумных действий политиков.

Это и разрыв отношений с Россией, санкции в отношении Беларуси и скандал с Китаем. Все это уже ударило и по экономике, и по кошелькам простых литовцев – ростом цен и тарифов. Только отопление в стране за последний год подрожало в два с половиной раза. По словам организаторов акции протеста – а это Литовский союз семей – они намерены добиваться отставки правительства.

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