Названы 3 отличительных признака омикрон-штамма

Источник материала: ОНТ

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Москве 24» об отличительных признаках заражением омикрон-штаммом.

Другие признаки заражения «омикрон»-штаммом назвал врач:

сильная боль в горле;

заложенность носа;

сухой кашель;

повышение температуры;

сильная слабость

головная боль.

2. В отличие от штамма «дельта», для которого характерно расстройство пищеварения при «омикроне» возникают респираторные симптомы заболевания, по словам Болибока. Но у детей проблемы с желудочно-кишечным трактом все же могут быть.

3. Потеря обоняния при «омикроне» может наблюдаться, но этот симптом возникает ближе к выздоровлению, сказал специалист.

Ранее мы писали о том, что ВОЗ назвала 3 наиболее уязвимые для омикрон-штамма категории людей.

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