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Названы 3 отличительных признака омикрон-штамма
Источник материала: ОНТ
Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал
Другие признаки заражения «омикрон»-штаммом назвал врач:
2. В отличие от штамма «дельта», для которого характерно расстройство пищеварения при «омикроне» возникают респираторные симптомы заболевания, по словам Болибока. Но у детей проблемы с желудочно-кишечным трактом все же могут быть.
3. Потеря обоняния при «омикроне» может наблюдаться, но этот симптом возникает ближе к выздоровлению, сказал специалист.
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Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Москве 24» об отличительных признаках заражением омикрон-штаммом. Другие признаки заражения...
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