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Названы 3 отличительных признака омикрон-штамма

14.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы 3 отличительных признака омикрон-штамма

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Москве 24» об отличительных признаках заражением омикрон-штаммом.

Другие признаки заражения «омикрон»-штаммом назвал врач:

  • сильная боль в горле;
  • заложенность носа;
  • сухой кашель;
  • повышение температуры;
  • сильная слабость
  • головная боль.

2. В отличие от штамма «дельта», для которого характерно расстройство пищеварения при «омикроне» возникают респираторные симптомы заболевания, по словам Болибока. Но у детей проблемы с желудочно-кишечным трактом все же могут быть.

3. Потеря обоняния при «омикроне» может наблюдаться, но этот симптом возникает ближе к выздоровлению, сказал специалист.

Ранее мы писали о том, что ВОЗ назвала 3 наиболее уязвимые для омикрон-штамма категории людей.

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Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Москве 24» об отличительных признаках заражением омикрон-штаммом. Другие признаки заражения...
 
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