Экспорт белорусских товаров за 11 месяцев 2021 года вырос на 16%

Источник материала: ОНТ

Белорусский экспорт растёт. Поставки наших продуктов за рубеж за 11 месяцев прошлого года увеличились на 16%. И теперь это 106 стран мира.

Китай – туда отправили продовольствия на 40% больше, чем год назад. В страны дальнего зарубежья – на 42%. Востребованными белорусские продукты оказались и в Евросоюзе – там тоже рост, на 43%.

Что касается товарных позиций, то больше всего экспортировали рапсового масла, на 80% чем было, а картофеля – в полтора раза. В ведомстве полагают, что при таких темпах к 2025 году страна сможет продавать продовольствия за рубеж на 7 миллиардов долларов.

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