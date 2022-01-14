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Экспорт белорусских товаров за 11 месяцев 2021 года вырос на 16%
Источник материала: ОНТ
Белорусский экспорт растёт. Поставки наших продуктов за рубеж за 11 месяцев прошлого года увеличились на 16%. И теперь это 106 стран мира.
Китай – туда отправили продовольствия на 40% больше, чем год назад. В страны дальнего зарубежья – на 42%. Востребованными белорусские продукты оказались и в Евросоюзе – там тоже рост, на 43%.
Что касается товарных позиций, то больше всего экспортировали рапсового масла, на 80% чем было, а картофеля – в полтора раза. В ведомстве полагают, что при таких темпах к 2025 году страна сможет продавать продовольствия за рубеж на 7 миллиардов долларов.
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Белорусский экспорт растёт. Поставки наших продуктов за рубеж за 11 месяцев прошлого года увеличились на 16%. И теперь это 106 стран мира. Китай – туда отправили...
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