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Пермский стрелок Тимур Бекмансуров признан вменяемым

14.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров признан вменяемым

Тимур Бекмансуров, который открыл стрельбу в университете города Перми (Россия), был признан вменяемым. Об этом со ссылкой на председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина информирует РИА «Новости».

Отмечается, что расследование произошедшего продолжается.

По сведениям следствия, учащийся на первом курсе Пермского государственного национального исследовательского университета Тимур Бекмансуров утром 20 сентября 2021 года открыл стрельбу в учреждении образования. В результате инцидента погибли шесть человек, 43 человека пострадали, в том числе сам стрелок. Бекмансуров при задержании был тяжело ранен, позже Тимуру ампутировали ногу.

В октябре стрелок полностью признал вину. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство, убийстве двух и более лиц, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Тимуру Бекмансурову грозит пожизненный срок.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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Тимур Бекмансуров, который открыл стрельбу в университете города Перми (Россия), был признан вменяемым. Об этом со ссылкой на председателя Следственного комитета...
 
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