Красный уровень опасности на 14 января объявили синоптики! Будьте осторожны!

Источник материала: ОНТ

Штормовое предупреждение объявили на сегодня в Белгидрометцентре .

Из-за сильного ветра сегодня в Беларуси объявлен красный уровень опасности. С 11:00 до 17:00 во многих районах республики будет усиление западного и северо-западного ветра, порывы до 25-27 м/с, в Минске - до 25 м/с.

В МЧС призывают предупредить об опасности знакомых и родственников, быть внимательными и осторожными.

Сегодня на улице следует держаться подальше от деревьев, ЛЭП, шатких конструкций, новостроек. В случае чрезвычайных ситуаций просят сообщать по номерам 101 или 112.





Фото: Pixabay.com

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