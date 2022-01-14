﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Красный уровень опасности на 14 января объявили синоптики! Будьте осторожны!

14.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Красный уровень опасности на 14 января объявили синоптики! Будьте осторожны!

Штормовое предупреждение объявили на сегодня в Белгидрометцентре.

Из-за сильного ветра сегодня в Беларуси объявлен красный уровень опасности. С 11:00 до 17:00 во многих районах республики будет усиление западного и северо-западного ветра, порывы до 25-27 м/с, в Минске - до 25 м/с.

В МЧС призывают предупредить об опасности знакомых и родственников, быть внимательными и осторожными.

Сегодня на улице следует держаться подальше от деревьев, ЛЭП, шатких конструкций, новостроек. В случае чрезвычайных ситуаций просят сообщать по номерам 101 или 112.


Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Штормовое предупреждение объявили на сегодня в Белгидрометцентре. Из-за сильного ветра сегодня в Беларуси объявлен красный уровень опасности. С 11:00 до 17:00 во...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин передал персональные данные не менее 660 граждан деструктивным Telegram-каналам
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by