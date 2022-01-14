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Красный уровень опасности на 14 января объявили синоптики! Будьте осторожны!
Источник материала: ОНТ
Штормовое предупреждение объявили на сегодня в
Из-за сильного ветра сегодня в Беларуси объявлен красный уровень опасности. С 11:00 до 17:00 во многих районах республики будет усиление западного и северо-западного ветра, порывы до 25-27 м/с, в Минске - до 25 м/с.
В МЧС
Сегодня на улице следует держаться подальше от деревьев, ЛЭП, шатких конструкций, новостроек. В случае чрезвычайных ситуаций просят сообщать по номерам 101 или 112.
Фото: Pixabay.com
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Штормовое предупреждение объявили на сегодня в Белгидрометцентре. Из-за сильного ветра сегодня в Беларуси объявлен красный уровень опасности. С 11:00 до 17:00 во...
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