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В Казахстане после погромов в Алматы возбуждены 494 уголовных дела

14.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Казахстане после погромов в Алматы возбуждены 494 уголовных дела

Правоохранительным органам Казахстана предстоит выявить все обстоятельства январского кошмара, в том числе и установить фигурантов, которые поджигали, нападали, грабили и убивали.

Следователи расследуют 494 уголовных дела, в том числе 44 – по актам терроризма, 34 – по массовым беспорядкам, 15 – по убийствам. Только среди силовиков жертвы составили 17 человек, более тысячи трёхсот – ранены.

Создан специальный сайт, через который по фото и видео установят зачинщиков и преступников. Тем временем, страна возвращается к нормальной жизни – но впереди много работы по восстановлению последствий далеко не мирных протестов.

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Правоохранительным органам Казахстана предстоит выявить все обстоятельства январского кошмара, в том числе и установить фигурантов, которые поджигали, нападали,...
 
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