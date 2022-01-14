Полочанин погиб при взрыве в автомобиле незаконно перевозимых боеприпасов

Источник материала: БелТА

14 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Полоцком районе двое мужчин перевозили в автомобиле боеприпасы, один снаряд взорвался, в результате чего один из мужчин погиб. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Днем 13 января 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение, что в лесном массиве, расположенном вблизи д.Дретунь, произошел взрыв боеприпаса. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что два жителя Полоцка с марта 2021 года по 13 января 2022 года, находясь в лесном массиве, где ранее располагался полигон, незаконно хранили и перемещали не менее 8 снарядов "танковый выстрел 125 мм" с содержащимся в них взрывчатым веществом. Днем 13 января мужчины решили взорвать снарядами бетонные конструкции, расположенные на территории ранее действовавшего полигона, чтобы извлечь из них арматуру. При транспортировке боеприпасов один из них взорвался, в результате чего 59-летний мужчина погиб. Его 60-летний знакомый позвонил в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем.

Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.295 (незаконные действия в отношении боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору) УК. Назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы, производство которых поручено УГКСЭ по Витебской области.-0-