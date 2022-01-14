Уголовное дело в отношении Сапеги поступило в Гродненский облсуд

Источник материала: БелТА

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело в отношении гражданки России Софии Сапеги поступило в Гродненский областной суд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Верховного суда.

"Уголовное дело для рассмотрения поступило в Гродненский областной суд. Дата рассмотрения еще не назначена", - отметили в пресс-службе.

По информации Генпрокуратуры, обвиняемая совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов. Их деятельность была направлена на дискредитацию действующей власти Беларуси и ее правоохранительного блока, разжигание социальной розни, вражды, а также организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан.

На ресурсах этого мессенджера были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, другие государственные служащие, а также журналисты. После опубликования информации в адрес потерпевших стали поступать угрозы применения насилия к ним и их близким, повреждения имущества. В отношении некоторых из них совершены иные преступления.

За свою "работу" обвиняемая получала вознаграждение. В качестве средств совершения преступлений Сапега использовала мобильный телефон iPhone 12 Pro Max, ноутбук Apple Macbook Air, иную компьютерную технику.

"В ходе предварительного расследования обвиняемая выполнила обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, - оказанное ею содействие имело существенное значение в изобличении других соучастников противоправных действий. Она приняла меры к уплате дохода, полученного преступным путем", - отметили ранее в надзорном ведомстве.

В отношении Софии Сапеги избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.-0-