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В России шестилетний мальчик сбежал домой из садика после того, как его в наказание оставили на морозе
Источник материала: ОНТ
В Дмитрове (Подмосковье, Россия) шестилетний ребенок сбежал домой из садика. Об этом
Как
Бабушка дошкольника позвонила в детский сад и потребовала от заведующей объяснений. Ей посоветовали спросить у самого мальчика, почему он пришел домой. Мама ребенка обратилась в полицию.
Инспекция по делам несовершеннолетних и прокуратура проводят проверки.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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В России шестилетний мальчик сбежал домой из садика после того, как его в наказание оставили на морозе
В Дмитрове (Подмосковье, Россия) шестилетний ребенок сбежал домой из садика. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Московской области. Как уточняет...
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