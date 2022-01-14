В России шестилетний мальчик сбежал домой из садика после того, как его в наказание оставили на морозе

Источник материала: ОНТ

В Дмитрове (Подмосковье, Россия) шестилетний ребенок сбежал домой из садика. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Московской области.

Как уточняет «Московский комсомолец», 12 января после прогулки мальчик попытался взобраться на снеговика. Воспитатели наказали ребенка, оставив его одного на улице. Когда воспитанник замерз, он решил отправиться домой.

Бабушка дошкольника позвонила в детский сад и потребовала от заведующей объяснений. Ей посоветовали спросить у самого мальчика, почему он пришел домой. Мама ребенка обратилась в полицию.

Инспекция по делам несовершеннолетних и прокуратура проводят проверки.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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