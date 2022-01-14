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Измерить уровень IQ может каждый белорус бесплатно! Вот как это происходит и куда нужно обращаться!
Источник материала: ОНТ
Наверняка свой уровень IQ мало, кто знает. А сейчас измерить интеллект бесплатно и конфиденциально может каждый белорус. Для этого необходимо обратиться в РНПЦ психического здоровья. Вот только что потом делать с этими результатами? Как минимум – аргументированно говорить «дорогой, не спорь со мной, я умнее», а как максимум – отчетливо понимать, в какой сфере лучше развиваться, на что вы способны и чего можете достичь в жизни, если выбрать правильный путь.
Коэффициент интеллекта – это определенный комплекс способностей человека, который включает в себя показатели памяти, внимательности, сообразительности, обучаемости, воображения. Минимум половина успеха зависит от генов. То есть, с одной стороны, свой показатель IQ можно повышать, получая образование и развиваясь. Но если от родителей не достались суперспособности, гениальным все равно не стать. И наоборот, если вы получили хорошую врожденную генетическую базу, но не имеете возможности для реализации, то вашу одаренность мало кто заметит.
Интернет-просторы пестрят различными тестами на определение IQ. Конечно, пройти их можно, но результат не будет достоверным.
Профессиональное изучение уровня интеллекта производят с помощью теста Векслера. Это стандартизированная диагностическая русскоязычная версия, которая состоит из двух частей. Первая определяет вербальный интеллект – то есть способность человека производить анализ полученной информации и воспроизводить ее посредством речи. Как это делают писатели или поэты. А вторая часть теста исследует интеллект невербальный –тип мышления, который опирается на образы. Яркий пример – изобретатели и художники.
Сейчас в нашей стране проходят исследования уровня интеллекта белорусской популяции. Такие данные собирают во всем мире. Например, самый высокий средний показатель пока удерживают Сингапур, Гонконг и Республика Корея – 106 баллов. Всего на 1 балл ниже средний показатель интеллекта китайцев и японцев.
Если вам уже исполнилось 18 лет, и у вас есть пару часов свободного времени, в рамках научного исследования можно пройти тестирования на определение IQ бесплатно и конфиденциально. К слову, самый высокие показатели интеллекта у людей в возрасте от 18 до 50 лет, и мужчины в среднем где-то на 1 балл все-таки умнее женщин. Конечно, уровень IQ не определяет нашу жизнь и не гарантирует определённое будущее. Но позволяет направить человека в нужную сферу деятельность и развивать то, что заложено природой.
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Наверняка свой уровень IQ мало, кто знает. А сейчас измерить интеллект бесплатно и конфиденциально может каждый белорус. Для этого необходимо обратиться в РНПЦ...
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