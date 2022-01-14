Измерить уровень IQ может каждый белорус бесплатно! Вот как это происходит и куда нужно обращаться!

Источник материала: ОНТ

Наверняка свой уровень IQ мало, кто знает. А сейчас измерить интеллект бесплатно и конфиденциально может каждый белорус. Для этого необходимо обратиться в РНПЦ психического здоровья. Вот только что потом делать с этими результатами? Как минимум – аргументированно говорить «дорогой, не спорь со мной, я умнее», а как максимум – отчетливо понимать, в какой сфере лучше развиваться, на что вы способны и чего можете достичь в жизни, если выбрать правильный путь.

Коэффициент интеллекта – это определенный комплекс способностей человека, который включает в себя показатели памяти, внимательности, сообразительности, обучаемости, воображения. Минимум половина успеха зависит от генов. То есть, с одной стороны, свой показатель IQ можно повышать, получая образование и развиваясь. Но если от родителей не достались суперспособности, гениальным все равно не стать. И наоборот, если вы получили хорошую врожденную генетическую базу, но не имеете возможности для реализации, то вашу одаренность мало кто заметит.

Ирма Моссэ доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории генетики человека института генетики и цитологии НАН Беларуси: «В мире средний балл интеллекта – это где-то от 90 до 110. Если просто от 70 до 90 это просто человек менее интеллектуальный. А уже ниже 70 – патология. А выше 130 – это уже суперодаренные. Суперодаренные люди. И самый высокий интеллект в мире был зарегистрирован 160 баллов».

Интернет-просторы пестрят различными тестами на определение IQ. Конечно, пройти их можно, но результат не будет достоверным.

Наталия Громова, научный сотрудник РНПЦ психического здоровья: «Задаются уточняющие вопросы, а что человек имел в виду, интернет у вас этого не спросит, интернет не зафиксирует ваше эмоциональное состояние, он просто посмотрит скорость ответа, и правильный ли был ответ в рамках от 0 до 2 баллов».

Профессиональное изучение уровня интеллекта производят с помощью теста Векслера. Это стандартизированная диагностическая русскоязычная версия, которая состоит из двух частей. Первая определяет вербальный интеллект – то есть способность человека производить анализ полученной информации и воспроизводить ее посредством речи. Как это делают писатели или поэты. А вторая часть теста исследует интеллект невербальный –тип мышления, который опирается на образы. Яркий пример – изобретатели и художники.

Наталия Громова, научный сотрудник РНПЦ психического здоровья: «Исследуем осведомленность человека, то есть насколько он знает ответы на абсолютно простые вопросы либо на вопросы, которые применяются у нас в обычной жизни, например, температура кипения воды. Есть понятивный аппарат, то есть насколько человек понимает, что то или иное слово обозначает. Есть словарный, там 40 вопросов, где нужно дать пояснение слову, как в толковом словаре».

Сейчас в нашей стране проходят исследования уровня интеллекта белорусской популяции. Такие данные собирают во всем мире. Например, самый высокий средний показатель пока удерживают Сингапур, Гонконг и Республика Корея – 106 баллов. Всего на 1 балл ниже средний показатель интеллекта китайцев и японцев.

Ирма Моссэ доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории генетики человека института генетики и цитологии НАН Беларуси: «Но сейчас у нас очень обнадеживающие результаты. Вот если мы исследовали людей с высшим образованием и студентов, которые в вузах занимаются, то у нас получилось там 120 баллов – это, конечно, высокий. Но, естественно, работа только началась».

Если вам уже исполнилось 18 лет, и у вас есть пару часов свободного времени, в рамках научного исследования можно пройти тестирования на определение IQ бесплатно и конфиденциально. К слову, самый высокие показатели интеллекта у людей в возрасте от 18 до 50 лет, и мужчины в среднем где-то на 1 балл все-таки умнее женщин. Конечно, уровень IQ не определяет нашу жизнь и не гарантирует определённое будущее. Но позволяет направить человека в нужную сферу деятельность и развивать то, что заложено природой.

Фото: depositphotos.com

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