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Как развить логику? 5 эффективных советов

14.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как развить логику? 5 эффективных советов

Говорят, человек с развитым логическим мышлением заметно выделяется среди других. Он может находить выход из трудных ситуаций, просчитывать свои действия на несколько шагов вперед и даже предвидеть враждебные ловушки. Мы нашли самые эффективные способы развития логики, которые вам точно пригодятся.

Первый шаг к развитию логики — интеллектуальные игры. Вы можете выбрать классические – это шахматы, нарды, шашки или же попробовать свои силы в популярной игре «Рэндзю», которая напоминает крестики-нолики. Именно такие головоломки развивают стратегическое мышление и повышают концентрацию. Для победы каждое действие необходимо просчитывать, а это повышает вероятность успеха. 

Как можно больше читайте. Выберите жанр, который вас привлекает. Психологи советуют обратить внимание на детективы. Благодаря захватывающему сюжету вы погружаетесь в повествование и замечаете подсказки автора. Детектив приоткрывает завесу тайны, и вы разгадываете ловушки автора.

Если чтение не для вас, переключитесь на фильмы. Классические детективные фильмы и сериалы отлично  помогут в прокачке логики. Попробуйте каждую серию отмечать необычные детали, а затем анализировать, как они повлияли на финал эпизода. Следите за действиями героев и представляйте, как бы вы поступили на их месте. 

Ещё один хороший вариант – участие в квестах. Это шанс стать героем захватывающей истории. Главная задача – за пару часов найти выход из неопределенной ситуации, опираясь только на подсказки и собственную логику. Можно собрать компанию друзей и постепенно совершенствовать свои навыки. 

Спорьте. Умение доказывать свою позицию не только полезно, но и развивает логику. Подбирая аргументы, вы анализируете причины и следствия. Конечно, нарываться на спор в бытовых ситуациях не нужно. Сходите на лекцию или мастер-класс и участвуйте в горячих дискуссиях. 

Фото: Pixabay.com

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Говорят, человек с развитым логическим мышлением заметно выделяется среди других. Он может находить выход из трудных ситуаций, просчитывать свои действия на...
 
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