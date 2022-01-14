﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Выставка картин, написанных детьми с тяжелыми заболеваниями, открыли в Театре белорусской драматургии

14.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Выставка картин, написанных детьми с тяжелыми заболеваниями, открыли в Театре белорусской драматургии

Рисование, которое поддерживает и исцеляет душу. Выставку картин детей с тяжёлыми недугами открыли в столичном Театре белорусской драматургии.

В экспозиции – работы юных художников, которые проходят лечение в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Для ребят проводятся онлайн-занятия по рисованию от профессиональных мастеров. Творчество помогает детям переключиться с неприятных процедур на художественный талант. Сейчас на выставке около 30 работ, экспозиция постоянно пополняется. 

Маргарита Миткевич, председатель правления социально-благотворительного общественного объединения «Вместе»: «Картины говорят сами за себя, что у нас растут новые художники, об исцеляющей силе искусства знают уже все. О том, что дети проводят досуг не в интернете, не в играх, а они рисуют, занимаются творчеством. Творчество обогащает ребенка, творчество его развивает. И в последствии для кого-то это может стать профессией». 

Практически все картины – яркие и жизнерадостные. В своих рисунках дети выразили переживания и надежды, радости и мечты. У многих ребят уже есть цель – побороть страшную болезнь и стать профессиональными художниками.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рисование, которое поддерживает и исцеляет душу. Выставку картин детей с тяжёлыми недугами открыли в столичном Театре белорусской драматургии. В экспозиции –...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уголовное дело в отношении Сапеги поступило в Гродненский облсуд
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by