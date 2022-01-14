Выставка картин, написанных детьми с тяжелыми заболеваниями, открыли в Театре белорусской драматургии

Источник материала: ОНТ

Рисование, которое поддерживает и исцеляет душу. Выставку картин детей с тяжёлыми недугами открыли в столичном Театре белорусской драматургии.

В экспозиции – работы юных художников, которые проходят лечение в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Для ребят проводятся онлайн-занятия по рисованию от профессиональных мастеров. Творчество помогает детям переключиться с неприятных процедур на художественный талант. Сейчас на выставке около 30 работ, экспозиция постоянно пополняется.

Маргарита Миткевич, председатель правления социально-благотворительного общественного объединения «Вместе»: «Картины говорят сами за себя, что у нас растут новые художники, об исцеляющей силе искусства знают уже все. О том, что дети проводят досуг не в интернете, не в играх, а они рисуют, занимаются творчеством. Творчество обогащает ребенка, творчество его развивает. И в последствии для кого-то это может стать профессией».

Практически все картины – яркие и жизнерадостные. В своих рисунках дети выразили переживания и надежды, радости и мечты. У многих ребят уже есть цель – побороть страшную болезнь и стать профессиональными художниками.

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