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Выставка картин, написанных детьми с тяжелыми заболеваниями, открыли в Театре белорусской драматургии
Источник материала: ОНТ
Рисование, которое поддерживает и исцеляет душу. Выставку картин детей с тяжёлыми недугами открыли в столичном Театре белорусской драматургии.
В экспозиции – работы юных художников, которые проходят лечение в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Для ребят проводятся онлайн-занятия по рисованию от профессиональных мастеров. Творчество помогает детям переключиться с неприятных процедур на художественный талант. Сейчас на выставке около 30 работ, экспозиция постоянно пополняется.
Практически все картины – яркие и жизнерадостные. В своих рисунках дети выразили переживания и надежды, радости и мечты. У многих ребят уже есть цель – побороть страшную болезнь и стать профессиональными художниками.
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Выставка картин, написанных детьми с тяжелыми заболеваниями, открыли в Театре белорусской драматургии
Рисование, которое поддерживает и исцеляет душу. Выставку картин детей с тяжёлыми недугами открыли в столичном Театре белорусской драматургии. В экспозиции –...
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