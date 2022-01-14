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Уголовное дело в отношении Софии Сапеги поступило в Гродненский облсуд

14.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уголовное дело в отношении Софии Сапеги поступило в Гродненский облсуд

В Гродненский областной суд поступило уголовное дело в отношении российской гражданки Софии Сапеги. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Отмечается, что дата рассмотрения дела еще не была назначена.

По сведениям Генпрокуратуры, Сапега совместно с другими лицами создала и руководила рядом Telegram-каналов. Деятельность ресурсов была направлена на дискредитацию действующей в Беларуси власти, правоохранительных органов, разжигание социальной вражды, розни, а также организацию преступлений.

В Telegram-каналах были размещены персональные данные как минимум 238 человек, среди них – судьи, прокурорские работники, сотрудники органов внутренних дел, другие государственные служащие, журналисты. В адрес потерпевших поступали угрозы. В отношении некоторых из них совершались иные преступления.

Обвиняемая за свою деятельность получала вознаграждения.

Сапега в ходе предварительного расследования выполнила обязательства, которые были предусмотрены досудебным соглашением о сотрудничестве. Уточняется, что оказанное Софией содействие помогло изобличить других участников преступлений.

София Сапега помещена под домашний арест.

Фото: БЕЛТА

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В Гродненский областной суд поступило уголовное дело в отношении российской гражданки Софии Сапеги. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу...
 
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