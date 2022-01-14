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Уголовное дело в отношении Софии Сапеги поступило в Гродненский облсуд
Источник материала: ОНТ
В Гродненский областной суд поступило уголовное дело в отношении российской гражданки Софии Сапеги. Об этом
Отмечается, что дата рассмотрения дела еще не была назначена.
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В Telegram-каналах были размещены персональные данные как минимум 238 человек, среди них – судьи, прокурорские работники, сотрудники органов внутренних дел, другие государственные служащие, журналисты. В адрес потерпевших поступали угрозы. В отношении некоторых из них совершались иные преступления.
Обвиняемая за свою деятельность получала вознаграждения.
Сапега в ходе предварительного расследования выполнила обязательства, которые были предусмотрены досудебным соглашением о сотрудничестве. Уточняется, что оказанное Софией содействие помогло изобличить других участников преступлений.
София Сапега помещена под домашний арест.
Фото: БЕЛТА
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В Гродненский областной суд поступило уголовное дело в отношении российской гражданки Софии Сапеги. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу...
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