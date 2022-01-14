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Запрос на Конституцию – в трендах интернета

14.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Запрос на Конституцию – в трендах интернета

Больше всего изменениями и дополнениями в Конституцию Беларуси интересуются в Витебской области. Такие данные опубликованы одной из мировых корпораций, специализирующихся на анализе поисковых запросов в интернете.

И вот по показателю «региональная популярность», который отражает, насколько пользователи часто интересовались предстоящим референдумом, первое место у севера страны. Там – самая высокая «конституционная» доля запросов. На втором месте – Гомельская область. На третьем – Могилёвщина. 

А вот по количеству показов за последний месяц в лидерах предсказуемо столица вместе с центральным регионом, затем Витебск и Гомель. «Количество показов» – это абсолютная цифра, точная, в то время как «региональная популярность» исследует долю от всех запросов. 

Ищут «белорусскую конституцию» и за рубежом. Больше других интересуются пользователи из стран СНГ, далее идёт – Китай, Литва, Швеция и Польша. А в разрезе городов – в лидерах - Москва, Киев, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Ростов-на-Дону.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Больше всего изменениями и дополнениями в Конституцию Беларуси интересуются в Витебской области. Такие данные опубликованы одной из мировых корпораций,...
 
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