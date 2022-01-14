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Меган Фокс и Machine Gun Kelly обручились и выпили кровь друг друга
Источник материала: ОНТ
Голливудская актриса Меган Фокс и рэпер Колсон Бэйкер, он же Machine Gun Kelly, обручились. Об этом артистка
Колсон сделал предложение возлюбленной на крыльце у баньянового дерева. На этом месте пара беседовала в начале отношений. Фокс рассказала, что они с Бэйкером «выпили кровь друг друга».
Фото: скриншот видео instagram.com/meganfox
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Голливудская актриса Меган Фокс и рэпер Колсон Бэйкер, он же Machine Gun Kelly, обручились. Об этом артистка рассказала в своем Instagram. Колсон сделал предложение...
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