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Меган Фокс и Machine Gun Kelly обручились и выпили кровь друг друга

14.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Меган Фокс и Machine Gun Kelly обручились и выпили кровь друг друга

Голливудская актриса Меган Фокс и рэпер Колсон Бэйкер, он же Machine Gun Kelly, обручились. Об этом артистка рассказала в своем Instagram.

Колсон сделал предложение возлюбленной на крыльце у баньянового дерева. На этом месте пара беседовала в начале отношений. Фокс рассказала, что они с Бэйкером «выпили кровь друг друга».

Фото: скриншот видео instagram.com/meganfox

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Голливудская актриса Меган Фокс и рэпер Колсон Бэйкер, он же Machine Gun Kelly, обручились. Об этом артистка рассказала в своем Instagram. Колсон сделал предложение...
 
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