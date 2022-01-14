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Верховный суд обязал Google выплатить штраф более 1 млн рублей за нарушение антимонопольных мер
Источник материала: ОНТ
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) обнаружило факт злоупотребления доминирующим положением на рынке магазинов приложений для мобильных, сообщается на
Выяснилось во время расследования МАРТ, что компания Google LLC только при выполнении ряда условий, в числе которых установка приложений и сервисов корпорации, предлагает магазин приложений Google Play производителям смартфонов и планшетов под управлением OC Android для предустановки на их устройства.
К административной ответственности привлек компанию Верховный суд – он наложил штраф 1 438 941 рублей.
Антимонопольные органы России, Европейского союза и других государств рассмотрели аналогичные дела.
Фото: БЕЛТА
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) обнаружило факт злоупотребления доминирующим положением на рынке магазинов приложений для...
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