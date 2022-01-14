Верховный суд обязал Google выплатить штраф более 1 млн рублей за нарушение антимонопольных мер

Источник материала: ОНТ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) обнаружило факт злоупотребления доминирующим положением на рынке магазинов приложений для мобильных, сообщается на сайте ведомства.

Выяснилось во время расследования МАРТ, что компания Google LLC только при выполнении ряда условий, в числе которых установка приложений и сервисов корпорации, предлагает магазин приложений Google Play производителям смартфонов и планшетов под управлением OC Android для предустановки на их устройства.

К административной ответственности привлек компанию Верховный суд – он наложил штраф 1 438 941 рублей.

Антимонопольные органы России, Европейского союза и других государств рассмотрели аналогичные дела.

Фото: БЕЛТА





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