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Обсуждения проекта изменений и дополнений Конституции продолжаются в регионах и на крупных предприятиях страны
Источник материала: ОНТ
Народом и для народа. Только так создаются законы в стране. И это про Конституцию. В стране идёт активное обсуждение изменений и дополнений, а ещё госорганы принимают предложения и мнения.
Эксперты отмечают, белорусы максимально включились в процесс обсуждения. На «МАЗе» диалог получился, практически не отходя от конвейера. Работники интересуются, как будет работать Всебелорусское народное собрание в новом статусе, как будут избираться делегаты, почему изменился срок полномочий депутатов. Многие отметили, что теперь к референдуму отнесутся с большим вниманием.
А глава Могилёвской области Анатолий Исаченко встретился с жителями Круглянского и Белыничского районов. И здесь тоже открытая дискуссия. И вопросы, среди которых пусть есть и острые, но большинство – небезразличные за судьбу страны.
С момента начала обсуждения нового проекта Конституции поступило уже тысячи предложений. Их все проанализируют, а самые разумные и те, которые помогут жить лучше, безусловно, учтут.
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Обсуждения проекта изменений и дополнений Конституции продолжаются в регионах и на крупных предприятиях страны
Народом и для народа. Только так создаются законы в стране. И это про Конституцию. В стране идёт активное обсуждение изменений и дополнений, а ещё госорганы...
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