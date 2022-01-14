Обсуждения проекта изменений и дополнений Конституции продолжаются в регионах и на крупных предприятиях страны

Источник материала: ОНТ

Народом и для народа. Только так создаются законы в стране. И это про Конституцию. В стране идёт активное обсуждение изменений и дополнений, а ещё госорганы принимают предложения и мнения.

Эксперты отмечают, белорусы максимально включились в процесс обсуждения. На «МАЗе» диалог получился, практически не отходя от конвейера. Работники интересуются, как будет работать Всебелорусское народное собрание в новом статусе, как будут избираться делегаты, почему изменился срок полномочий депутатов. Многие отметили, что теперь к референдуму отнесутся с большим вниманием.

Валерий Курсевич, председатель профсоюза «Белпрофмаш»: «Отрадно видеть в проекте Конституции, что все гарантии социальной ориентированности государства остаются. И напротив, даже есть увеличение роли ответственности государства, касающееся детей сирот, пенсионеров».

А глава Могилёвской области Анатолий Исаченко встретился с жителями Круглянского и Белыничского районов. И здесь тоже открытая дискуссия. И вопросы, среди которых пусть есть и острые, но большинство – небезразличные за судьбу страны.

Виктория Спичакова, руководитель Круглянского районного молодёжного патриотического клуба «Единство»: «Очень хорошо, что в проект изменений будет входить такой важный вопрос, как сохранение исторической памяти. Это направление надо развивать. И благодаря этому мы создали молодёжный патриотический районных клуб «Единство».

Светлана Иванова, заместитель главного врача Круглянской ЦРБ: «Конечно, я ознакомилась с проектом Конституции. Обратила внимание на 45 статью. Там внесены два изменения и дополнения. То, что есть дополнение, что граждане обязаны сохранять и заботиться о своём здоровье, я как медик «за». Надо чтобы люди это понимали».

С момента начала обсуждения нового проекта Конституции поступило уже тысячи предложений. Их все проанализируют, а самые разумные и те, которые помогут жить лучше, безусловно, учтут.

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