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Астероид диаметром более 1 км приближается к Земле

14.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Астероид диаметром более 1 км приближается к Земле

18 января астероид диаметром около 1,1 км пролетит мимо Земли, сообщает ТАСС со ссылкой на данные NASA.

Астероид подойдет к Земле на самое близкое расстояние – это 2 млн км, он пролетит со скоростью более 70 тыс. км/ч.

В своем максимальном приближении он будет находиться на расстоянии, которое в несколько раз превышает расстояние от Земли до Луны. Никакой угрозы столкновения нет. Однако такие космические объекты специалисты NASA все равно расценивают как потенциально опасные.

Данный космический объект – астероид 7482 (1994 PC1). Его в 1994 году открыл шотландский астроном Роберт Макнот.

Фото: Pixabay.com

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18 января астероид диаметром около 1,1 км пролетит мимо Земли, сообщает ТАСС со ссылкой на данные NASA. Астероид подойдет к Земле на самое близкое расстояние – это 2 млн...
 
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