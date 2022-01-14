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Астероид диаметром более 1 км приближается к Земле
Источник материала: ОНТ
18 января астероид диаметром около 1,1 км пролетит мимо Земли,
Астероид подойдет к Земле на самое близкое расстояние – это 2 млн км, он пролетит со скоростью более 70 тыс. км/ч.
В своем максимальном приближении он будет находиться на расстоянии, которое в несколько раз превышает расстояние от Земли до Луны. Никакой угрозы столкновения нет. Однако такие космические объекты специалисты NASA все равно расценивают как потенциально опасные.
Данный космический объект – астероид 7482 (1994 PC1). Его в 1994 году открыл шотландский астроном Роберт Макнот.
Фото: Pixabay.com
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18 января астероид диаметром около 1,1 км пролетит мимо Земли, сообщает ТАСС со ссылкой на данные NASA. Астероид подойдет к Земле на самое близкое расстояние – это 2 млн...
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