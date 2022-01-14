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В Логойском районе задержаны наркокурьеры

14.01.2022 11:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе задержали наркокурьеров, сообщили БЕЛТА в МВД.

Ночью 12 января в Логойском районе инспекторы ГАИ подали сигнал об остановке водителю Volkswagen. Тот подчинился лишь после того, как из окна на обочину пассажир выбросил сверток. В салоне авто находились 25-летний мужчина и 21-летняя девушка, оба жители Бобруйска. Обмотанный скотчем увесистый пакет правоохранители нашли в кювете и вызвали следственно-оперативную группу. По заключению экспертов, в нем находилось 1,5 кг особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.

"Установлено, что молодые люди работали на интернет-наркомаркет около двух месяцев и сами были потребителями. В условленных местах забирали оптовые партии, фасовали на мелкие дозы и делали закладки. В Логойский район они приехали за товаром на арендованном авто, получив очередное задание", - рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Ночью 12 января в Логойском районе инспекторы ГАИ подали сигнал об остановке водителю Volkswagen. Тот подчинился лишь после того, как из окна на обочину пассажир...
 
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