Госконтроль выявил недостатки в организации школьного питания в Витебской области

Источник материала: БелТА

14 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Комитет госконтроля проверил организацию школьного питания в учреждениях образования Витебской области и выявил недостатки. Такая информация размещена на сайте Комитета госконтроля, сообщает БЕЛТА.

Комитет государственного контроля уделяет пристальное внимание организации питания в школах и дошкольных учреждениях. Неоднократно результаты контрольных мероприятий рассматривались на заседаниях коллегий КГК и областных комитетов госконтроля, по их результатам вырабатывались мероприятия по устранению нарушений. Очередные мониторинги в ноябре - декабре 2021 года были проведены в школах Витебской области. Их результаты показали, что в регионе принимаются определенные меры по устранению недостатков при организации школьного питания, в том числе по улучшению качества питания. В частности, в 2021 году на укрепление материально-технической базы пищеблоков школ было направлено более Br2 млн, приобретено около 1,1 тыс. единиц технологического и холодильного оборудования.

Вместе с тем в ходе контрольных мероприятий в некоторых школах Витебска, Оршанского и Лиозненского районов установлены недостатки. Так, отмечена низкая востребованность учащимися приготовленных блюд. На момент проведения мониторинга на столах в обеденных залах находилось большое количество пищи, которая выбрасывалась в отходы. Например, в одной из школ Витебска после завтрака около половины вторых блюд (гуляш и макароны) остались нетронутыми, в лиозненской школе отходы творожной запеканки со сметаной составили 28%.

Выявлены и факты недовложения порций. К примеру, в одной из витебских школ средний недовес порции составил 25,8%. Обнаружены также случаи излишков и недостачи продуктов, свидетельствующие о сниженном контроле за полнотой закладки сырья. В одной из школ в Оршанском районе на складе обнаружены излишки продуктов питания массой 22 кг. Там же установлена недостача соков, молока и колбасы.

Учреждениям образования направлены рекомендации по наведению порядка. Ряд недочетов оперативно устранен: в школах проведены инвентаризации (суммы недостач возмещены виновными лицами), изъято из оборота изношенное оборудование и посуда, в некоторых школах заменено оборудование. После анкетирования учащихся изменен ассортимент блюд с учетом их вкусовых предпочтений.

О выявленных проблемах Госконтроль проинформировал главное управление по образованию Витебского облисполкома. Результаты мониторинга рассмотрены на заседаниях советов отделов по образованию Лиозненского и Оршанского райисполкомов и администрации Октябрьского района г.Витебска. К дисциплинарной ответственности привлечены девять руководителей и работников учреждений образования.-0-