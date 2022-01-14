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Задержан разработчик программы для деанона силовиков

14.01.2022 12:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК вышли на 31-летнего инженера-программиста из Пуховичского района. Установлено, что в октябре 2020 года мужчина разработал и передал администраторам деструктивных Telegram-каналов мобильное приложение. Об этом сообщили в МВД.

В задачи программы входило выявление в продаже белорусских товаров для отказа пользователей от их покупки, а также деанонимизация сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, задержанный принимал участие в деструктивном плане "Перамога" и был готов к спонсированию его деятельности.

Мужчина признан подозреваемым по ранее возбужденному уголовному делу за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина признан подозреваемым по ранее возбужденному уголовному делу за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное...
 
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