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В Бресте утром два автобуса и две маршрутки попали в ДТП

14.01.2022 12:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня утром в ДТП попали два рейсовых автобуса и две маршрутки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД облисполкома.

Первая авария случилась около 7.35 на улице Кижеватова. По предварительной информации, 45-летний водитель автобуса МАЗ не выбрал безопасную дистанцию и врезался в стоящий микроавтобус "Ситроен". В салоне автобуса находилось около 30 человек, в маршрутке - десять. "В ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. За создание аварийной обстановки на водителя автобуса составлен административный протокол", - рассказали подробности в УВД.

Вторая авария произошла около 8.00 на проспекте Машерова. За рулем автомобиля "Мерседес" был 22-летний брестчанин. Поворачивая на улицу Ленина, он не выбрал правильный боковой интервал и столкнулся с автобусом МАЗ. В автобусе были 20 пассажиров, в маршрутном такси ехали шесть человек. В ДТП никто не пострадал. Водителя микроавтобуса привлекли к административной ответственности.

"За рулем нужно быть предельно внимательным, выбирать безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и боковой интервал. При выборе скорости водитель обязан учитывать ограничения, интенсивность движения, обзорность дороги и погодные условия", - напомнили в ГАИ.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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"За рулем нужно быть предельно внимательным, выбирать безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и боковой интервал. При выборе скорости...
 
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