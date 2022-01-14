Трех бригадиров в Ивацевичском районе обвиняют в сокрытии падежа скота

Источник материала: БелТА

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе в отношении трех бригадиров сельхозпредприятия возбудили уголовные дела за сокрытие падежа скота, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

Во время проверок прокуроры пришли к выводу, что не во всех сельскохозяйственных организациях налажена эффективная работа по недопущению падежа скота. Например, на некоторых предприятиях допускают нарушения температурного режима содержания телят. На фермах не всегда соблюдают условия хранения молозива. Есть нарекания и на качество кормов.

В Ивацевичском районе в одном из КСУП выявили сокрытие падежа 123 голов скота. В отношении трех бригадиров возбуждены уголовные дела за внесение ложных данных в отчеты о движении скота и птицы. На такой проступок работники пошли, чтобы их не привлекли к дисциплинарной и материальной ответственности. Одно дело прокурор уже направил в суд.

В Брестской области в 2021 году для устранения нарушений в сфере животноводства прокуроры внесли более 300 актов прокурорского надзора. Почти 650 человек привлекли в дисциплинарной ответственности, более 460 - к материальной. Сумма возмещенного ущерба превысила Br60 тыс. По результатам проверок возбуждено 47 уголовных дел за сокрытие падежа и хищения скота, а также за бездействие, повлекшее массовый падеж животных.-0-