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Проект изменений и дополнений Конституции: к обсуждению присоединилась молодежь Брестской области
Источник материала: ОНТ
Молодёжь Брестчины присоединилась к обсуждению проекта новой конституции.
Для чего республике обновлённый закон, и какая роль в его подготовке отведена молодому поколению – помогали разбираться авторитетные эксперты в области права, социологи, специалисты-практики. Аудитория – школьники, студенты брестских вузов, многие уже успели потрудиться в студенческих отрядах. Задавали вопросы насущные, гарантии молодым специалистам, обеспеченность жильём. Участников патриотических проектов волнует тема сохранения исторической памяти.
Эксперты подчёркивают – новый проект Конституции основан на традициях, отражает объективную реальность и вектор развития суверенного государства. Мнение молодёжи обязательно учтут.
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Молодёжь Брестчины присоединилась к обсуждению проекта новой конституции. Для чего республике обновлённый закон, и какая роль в его подготовке отведена молодому...
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